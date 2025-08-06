Keklikler Kene Yemiyormuş: Kekliklerin Kene Popülasyonunu Artırdığı İddia Edildi
Türkiye’de kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Özellikle yaz aylarında açık alanlarda daha fazla vakit geçirildiği için ölümler de artmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kene ile mücadele için doğaya binlerce keklik salmıştı.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Orkun, kene ile mücadelede kekliklerin etkili bir yöntem olmadığını söyledi. Orkun’a göre keklikler, kene popülasyonunun artmasına bile neden olabiliyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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Kene ile mücadele için doğaya salınan binlerce keklik sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.
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“Keklikler kene yemez. Hatta kene popülasyonunun artmasına neden olur.”
“Türkiye dünyada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin merkez üssü”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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keklik kene yemez hacı, ama kene kekliği yalar. takılır tüyüne, sonra yay hastalığı dört bir yana
Keneye karşı keklik salmanın bilimsel bir yanı yok zaten. Kocakarı yöntemi diyebileceğimiz bir şey.
yemek seçiyo demek