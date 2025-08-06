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Keklikler Kene Yemiyormuş: Kekliklerin Kene Popülasyonunu Artırdığı İddia Edildi

Keklikler Kene Yemiyormuş: Kekliklerin Kene Popülasyonunu Artırdığı İddia Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 09:36

Türkiye’de kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Özellikle yaz aylarında açık alanlarda daha fazla vakit geçirildiği için ölümler de artmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kene ile mücadele için doğaya binlerce keklik salmıştı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Orkun, kene ile mücadelede kekliklerin etkili bir yöntem olmadığını söyledi. Orkun’a göre keklikler, kene popülasyonunun artmasına bile neden olabiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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Kene ile mücadele için doğaya salınan binlerce keklik sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Kene ile mücadele için doğaya salınan binlerce keklik sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

İddiaya göre keklikler, kene ısırığı nedeniyle artan ölümleri engellemek için doğaya salınmıştı. Bakanlık ekipleri tarafından doğaya salınan binlerce kekliğin, kene ile mücadelede uygun yöntem olmadığı ortaya çıktı.

“Keklikler kene yemez. Hatta kene popülasyonunun artmasına neden olur.”

“Keklikler kene yemez. Hatta kene popülasyonunun artmasına neden olur.”

Independent Türkçe’den Serdar Arslan’ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Orkun kene ile mücadelede kekliklerin durumunu anlattı.

“Bazı yanlışlıklar yapıyoruz. Doğruluğu bilinen yanlışlardan biri de keklik salınması. Keklik kene yemez. Tam tersine, Türkiye'de KKKA odaklarında özellikle kekliklerin kenelerin yavrusuna vektörlük yaptığı ve kene popülasyonu desteklediğini biliyoruz. Bir kekliğin üzerinde yüzlerce kene çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla keklik sadece ömrünün ilk birkaç haftası, yani palaz dönemindeyken böcek yiyor. Orada da birtakım zirai zararları olan böcekleri tüketiyor. Zaten doğada kekliğin keneyi bulması da çok mümkün değil. Maalesef sosyal medyada da birtakım hatalı desteklerle de bu iş çok farklı boyuta denk geldi. Ancak bazı odaklarda negatif olarak etkileyecek ve hatta kene popülasyonunu arttırabilecek seviyede de birtakım sonuçlara neden olabilir. O yüzden bunları bilimsel temellerle yapmak gerekiyor. Keklik aslında kenelerin çok sevdiği bir canlı. Hatta bazı keneleri larvalarını çok buluyoruz kekliklerin üzerinde. O yüzden bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Size çok enteresan bir bilgi vereyim. Türkiye'de en çok keklik popülasyonu gördüğümüz hatta kekliğin cenneti dediğimiz yerler Sivas ve Erzurum'dur. Ancak KKKA vakasını da en çok gördüğümüz yerler burası.”

“Türkiye dünyada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin merkez üssü”

“Türkiye dünyada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin merkez üssü”

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Orkun, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada kene ve kene kaynaklı hastalıkların milyonlarca yıldır var olduğunu ve hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Orkun, “Biz hayvan sağlığı açısından çok uzun yıllardır, kenelerin bulaştırdığı hastalıkların var olduğunu biliyoruz. Ancak insan hastalıkları açısından özellikle dünyadaki yani şu ana kadar olmuş en büyük Kırım Kongo Kanamalı Ateşi epidemisini yaşadıktan sonra insan hastalıkları daha çok ön plana çıktı. Bu da 2000 yılının başında KKKA başladı. Biz KKKA’nın dünyada merkez üssüsüyüz şu an” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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zülkarneyn

keklik kene yemez hacı, ama kene kekliği yalar. takılır tüyüne, sonra yay hastalığı dört bir yana

Bozkurt

Keneye karşı keklik salmanın bilimsel bir yanı yok zaten. Kocakarı yöntemi diyebileceğimiz bir şey.

Müge Demirtaş

yemek seçiyo demek