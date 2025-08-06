Keklikler Kene Yemiyormuş: Kekliklerin Kene Popülasyonunu Artırdığı İddia Edildi

Türkiye’de kene ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Özellikle yaz aylarında açık alanlarda daha fazla vakit geçirildiği için ölümler de artmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kene ile mücadele için doğaya binlerce keklik salmıştı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Orkun, kene ile mücadelede kekliklerin etkili bir yöntem olmadığını söyledi. Orkun’a göre keklikler, kene popülasyonunun artmasına bile neden olabiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe