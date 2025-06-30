Gaganız Mübarek Olsun! Kenelerle Mücadele İçin Doğaya Salınan Kekliklere Tam Destek Geldi
2025 yazı başta İç Anadolu olmak üzere kene vakalarının arttığı bir yıl olarak gözlemlendi. Ülke genelinde raporlanan 7.801 kene ısırığından ne yazık ki ölümle sonuçlanan vakalar da mevcut. Bunun üzerine kenelerin doğal avcısı olan keklikler doğaya salındı. Tabii gagalı dostlar X anasayfasında büyük teveccüh gördü.
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Ülke genelinde yüzlerce keklik kenelerle mücadele için doğaya salındı.
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Keklikler büyük destek gördü...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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