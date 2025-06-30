onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gaganız Mübarek Olsun! Kenelerle Mücadele İçin Doğaya Salınan Kekliklere Tam Destek Geldi

Gaganız Mübarek Olsun! Kenelerle Mücadele İçin Doğaya Salınan Kekliklere Tam Destek Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2025 - 12:39

2025 yazı başta İç Anadolu olmak üzere kene vakalarının arttığı bir yıl olarak gözlemlendi. Ülke genelinde raporlanan 7.801 kene ısırığından ne yazık ki ölümle sonuçlanan vakalar da mevcut. Bunun üzerine kenelerin doğal avcısı olan keklikler doğaya salındı. Tabii gagalı dostlar X anasayfasında büyük teveccüh gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülke genelinde yüzlerce keklik kenelerle mücadele için doğaya salındı.

Ülke genelinde yüzlerce keklik kenelerle mücadele için doğaya salındı.

Keklikler büyük destek gördü...

Keklikler büyük destek gördü...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın