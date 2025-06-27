Aslı Enver'in Eski Bir Fotoğrafı Timeline'ın Nostalji Duygularını Depreştirdi

Günümüzün güzellik standartları, basmakalıp estetik anlayışı ve herkesin birbirine benzemeye başlaması sık sık tartışılıyor. Günümüz algıları da pek çok kişide eskiden daha doğal ve samimi olduğumuz düşüncesini beraberinde getiriyor. Aslı Enver'in eski bir fotoğrafı da bu duyguları tetikledi. Bazıları eskiden daha doğal ve içten olduğumuz fikrini öne çıkarırken bazıları da bu fotoğrafla adeta eskilere döndü.