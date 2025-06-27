Aslı Enver'in Eski Bir Fotoğrafı Timeline'ın Nostalji Duygularını Depreştirdi
Günümüzün güzellik standartları, basmakalıp estetik anlayışı ve herkesin birbirine benzemeye başlaması sık sık tartışılıyor. Günümüz algıları da pek çok kişide eskiden daha doğal ve samimi olduğumuz düşüncesini beraberinde getiriyor. Aslı Enver'in eski bir fotoğrafı da bu duyguları tetikledi. Bazıları eskiden daha doğal ve içten olduğumuz fikrini öne çıkarırken bazıları da bu fotoğrafla adeta eskilere döndü.
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Paylaşım şöyleydi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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