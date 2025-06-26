Sohbet Ederken Sınava Geç Kalan Öğrenciden Açıklama Geldi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen YKS sorular veya kontenjanlardan çok sınava giren adaylarıyla konuşuldu. Küpesi yüzünden zorluk yaşayan, sınava geç kalmasını hiç umursamayan, yetişmek için emniyeti bile seferber eden derken en çok konuşulan adaylardan biri de arkadaşıyla sohbet ederken sınava 3 dakika geç kalan aday oldu. İsminin Hacer olduğunu öğrendiğimiz üniversiteli adayı TikTok hesabından açıklama yaptı.