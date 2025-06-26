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Sohbet Ederken Sınava Geç Kalan Öğrenciden Açıklama Geldi

Sohbet Ederken Sınava Geç Kalan Öğrenciden Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2025 - 12:40

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen YKS sorular veya kontenjanlardan çok sınava giren adaylarıyla konuşuldu. Küpesi yüzünden zorluk yaşayan, sınava geç kalmasını hiç umursamayan, yetişmek için emniyeti bile seferber eden derken en çok konuşulan adaylardan biri de arkadaşıyla sohbet ederken sınava 3 dakika geç kalan aday oldu. İsminin Hacer olduğunu öğrendiğimiz üniversiteli adayı TikTok hesabından açıklama yaptı.

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Arkadaşıyla sohbete daldığı için sınavı kaçıran öğrenci adeta fenomen olmuştu.

Arkadaşıyla sohbete daldığı için sınavı kaçıran öğrenci adeta fenomen olmuştu.

Tabii sınava alınmaması da günlerce konuşuldu...

Tabii sınava alınmaması da günlerce konuşuldu...
twitter.com

Günün en çok konuşulanı oldu.

Tabii bu aday kimdir, acaba yorumlardan alınmış mıdır diye düşünürken kendisine TikTok'ta rastladık.

Tabii bu aday kimdir, acaba yorumlardan alınmış mıdır diye düşünürken kendisine TikTok'ta rastladık.

Neyse ki kendisi de bu durumu bir videosunda esprili bir şekilde ele alınca pek çok kişinin içi rahatladı.

3 dakikayla sınavı kaçıran Hacer tesadüf müdür bilinmez 3 dakikalık bir açıklama videosu yayımladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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