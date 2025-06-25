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Anadolu'nun Bağrında Kopup Gelen Magnetlerini Gururla Paylaşan Kişiler

Anadolu'nun Bağrında Kopup Gelen Magnetlerini Gururla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2025 - 17:36

Magnet de denen buzdolabı mıknatısları hem uygun fiyatlı hem de yer yer oldukça estetik hediyelik eşyalar. Aynı zamanda evlerimizde bulunan dijital olmayan yer imleri... Bir zamanların klasik tasarımları yerini farklı dizaynlara bıraktı ve Anadolu şehirlerinden de ilginç parçalar düşmeye başladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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