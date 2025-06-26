Dayı ve Enişte Mizahına Verdikleri Örneklerle Nostalji Rüzgarı Estiren Kişiler
Özellikle sosyal medyaya herkesin erişmesi mizahı şaka kavramlarını da kökten değiştirdi. Fıkralar, ufak şakalar unutuldu. Her şey gereksiz bir şekilde hızlı ve anlık gelişmeye başladı. Ancak durum bundan yıllar önce böyle değildi. Neyse ki birileri eski şakaları hatırlattı gerisi de geldi.
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Gelin o örneklere bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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