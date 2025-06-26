onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Dayı ve Enişte Mizahına Verdikleri Örneklerle Nostalji Rüzgarı Estiren Kişiler

Dayı ve Enişte Mizahına Verdikleri Örneklerle Nostalji Rüzgarı Estiren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2025 - 11:01

Özellikle sosyal medyaya herkesin erişmesi mizahı şaka kavramlarını da kökten değiştirdi. Fıkralar, ufak şakalar unutuldu. Her şey gereksiz bir şekilde hızlı ve anlık gelişmeye başladı. Ancak durum bundan yıllar önce böyle değildi. Neyse ki birileri eski şakaları hatırlattı gerisi de geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Gelin o örneklere bakalım...

Gelin o örneklere bakalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın