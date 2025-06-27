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Sarma Yapmadığı İçin Kız Arkadaşından Ayrılan Kişi Ortalığı Birbirine Kattı

Sarma Yapmadığı İçin Kız Arkadaşından Ayrılan Kişi Ortalığı Birbirine Kattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.06.2025 - 11:55

Elon Musk'ın el atmasıyla çehresi değişen Twitter bir zamanların dünya gündemini değiştiren platformuyken son yıllarda toplulukların da büyümesiyle ilginç bir hal aldı. 2000'lerin başındaki forumları andıran tartışmalar, diyaloglar mecranın kendi gündemini oluşturmasına neden oldu. Son tartışmamız da sarma meselesi. Sarma isteyince ret cevabı alan X kullanıcısı ve aldığı yanıt olay oldu.

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Paylaşım ve geçen diyalog şöyle;

Paylaşım ve geçen diyalog şöyle;
twitter.com

Şahıs özendiği için böyle bir talepte bulunduğunu yazdı.

Şahıs özendiği için böyle bir talepte bulunduğunu yazdı.
twitter.com

Ama kendisine pek hak veren de bulamadı...

Ama kendisine pek hak veren de bulamadı...
twitter.com

Bir şekilde günün en çok konuşulan ismi haline geldi.

Bir şekilde günün en çok konuşulan ismi haline geldi.
twitter.com

Aldığı yanıt da diyaloğun önüne geçti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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