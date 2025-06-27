Sarma Yapmadığı İçin Kız Arkadaşından Ayrılan Kişi Ortalığı Birbirine Kattı
Elon Musk'ın el atmasıyla çehresi değişen Twitter bir zamanların dünya gündemini değiştiren platformuyken son yıllarda toplulukların da büyümesiyle ilginç bir hal aldı. 2000'lerin başındaki forumları andıran tartışmalar, diyaloglar mecranın kendi gündemini oluşturmasına neden oldu. Son tartışmamız da sarma meselesi. Sarma isteyince ret cevabı alan X kullanıcısı ve aldığı yanıt olay oldu.
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Paylaşım ve geçen diyalog şöyle;
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Şahıs özendiği için böyle bir talepte bulunduğunu yazdı.
Ama kendisine pek hak veren de bulamadı...
Bir şekilde günün en çok konuşulan ismi haline geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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