Z Kuşağının Çalışacakları Yerlerden Beklentileri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gençler özel sektördeki durumdan son yıllarda şikayetçi. Yüksek beklentiler, aylar süren mülakatlar, düşük şartlar ve bu kadar zorlu bir sürecin üzerine teklif edilen komik rakamların pek çok kişiyi isyan noktasına getirdiğine sık sık rastlıyoruz. İş sayısının az iş arayan sayısının fazla olması şartları da ağırlaştırıyor. Ancak bazı gençlerin beklentileri piyasa şartlarına göre yüksek. Bir röportajda 80-100 bin arası maaş, 4 gün mesai, ofiste uyku odası, oyun odası gibi şartlar isteyen gençler ise tartışma yarattı.