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Z Kuşağının Çalışacakları Yerlerden Beklentileri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Z Kuşağının Çalışacakları Yerlerden Beklentileri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2025 - 18:56

Gençler özel sektördeki durumdan son yıllarda şikayetçi. Yüksek beklentiler, aylar süren mülakatlar, düşük şartlar ve bu kadar zorlu bir sürecin üzerine teklif edilen komik rakamların pek çok kişiyi isyan noktasına getirdiğine sık sık rastlıyoruz. İş sayısının az iş arayan sayısının fazla olması şartları da ağırlaştırıyor. Ancak bazı gençlerin beklentileri piyasa şartlarına göre yüksek. Bir röportajda 80-100 bin arası maaş, 4 gün mesai, ofiste uyku odası, oyun odası gibi şartlar isteyen gençler ise tartışma yarattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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