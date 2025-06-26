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Türkiye'de Üretilen Kirazın Yurt Dışında Yarı Fiyatına Satılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Türkiye'de Üretilen Kirazın Yurt Dışında Yarı Fiyatına Satılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2025 - 15:40

Dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerden biri olan Türkiye'de mevsim meyveleri cep yakmaya devam ediyor. Özellikle kiraz, erik, kayısı gibi yazın gelmesiyle tezgahlara çıkan meyvelerin fiyatları birkaç yıl öncesinin çeyrek altın fiyatlarına yaklaştı. Ancak Türkiye'de yetiştirilen kirazın Portekiz'de daha ucuza satılması sosyal medyada kafaları karıştırdı.

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Zirai don, aracı kârları ve artan maliyetler mevsim meyvelerinin fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.

Zirai don, aracı kârları ve artan maliyetler mevsim meyvelerinin fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.

Hatta CHP'li bir milletvekilinin bir pazar tezgahından çektiği görüntü ülke çapında gündem oldu. Tezgahın sahibi pazarcı bu etiketin siyasi amaçla kullanıldığını normalde yarım kilonun 300 lira olduğunu söylese de adet bazında hesaplandığında tek kirazın zaten 10 liralara denk geldiği anlaşıldı.

Bir X kullanıcısı da Türkiye'deki fiyatları Avrupa'daki satış fiyatlarıyla kıyasladı.

Bir X kullanıcısı da Türkiye'deki fiyatları Avrupa'daki satış fiyatlarıyla kıyasladı.
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Binlerce kilometre taşınan, depolanan, dağıtılan yerli kirazın Türkiye fiyatının yarısına satılması gündem oldu.

Tepkiler şu şekilde;

Tepkiler şu şekilde;
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Dünyanın en pahalı ülkelerinden İsviçre'de de durum aynı.

Dünyanın en pahalı ülkelerinden İsviçre'de de durum aynı.
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Almanya'da ise kilosu 7 euro civarında.

Almanya'da ise kilosu 7 euro civarında.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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