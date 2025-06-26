Türkiye'de Üretilen Kirazın Yurt Dışında Yarı Fiyatına Satılması Sosyal Medyanın Gündeminde
Dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerden biri olan Türkiye'de mevsim meyveleri cep yakmaya devam ediyor. Özellikle kiraz, erik, kayısı gibi yazın gelmesiyle tezgahlara çıkan meyvelerin fiyatları birkaç yıl öncesinin çeyrek altın fiyatlarına yaklaştı. Ancak Türkiye'de yetiştirilen kirazın Portekiz'de daha ucuza satılması sosyal medyada kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zirai don, aracı kârları ve artan maliyetler mevsim meyvelerinin fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısı da Türkiye'deki fiyatları Avrupa'daki satış fiyatlarıyla kıyasladı.
Tepkiler şu şekilde;
Dünyanın en pahalı ülkelerinden İsviçre'de de durum aynı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Almanya'da ise kilosu 7 euro civarında.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın