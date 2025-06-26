Siyasetin Kazandırdığı Yeni Kavramlardan "Mutlak Butlan" Kelimesi Timeline'ın Gündeminde

Butlan pek çok diğer hukuk terimi gibi dilimize Arapçadan geçen kelimelerden biri... Geçersiz olmak anlamına geliyor. Hatta bu kökten dilimize geçen iptal, batıl gibi kelimelere pek çoğumuz aşinayız.

Mutlak butlan ise bir hukuki işlemin kanuna, kamu düzenine veya ahlaka aykırılık gibi ciddi sebeplerle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Bu işlemin hiç yapılmadığını belirtiyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay'ı hakkında açılan soruşturma nedeniyle kurultayın yok sayılacağı ve Özgür Özel'in koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na geri vermesi ihtimali olduğu da medyada sık sık dile getiriliyor.