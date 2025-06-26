Siyasetin Kazandırdığı Yeni Kavramlardan "Mutlak Butlan" Kelimesi Timeline'ın Gündeminde
Lebaleb, istikşafi, feshetmek, bant daraltma... Türk siyasetinde gündemi takip etmek istiyorsanız kelime hazneniniz zengin olması gerekiyor. Bazen oraya öyle terimler atılıyor ki sözlüğe bakmak yetmiyor bir de cümle içerisinde kullanarak bu yeni sözcüğü pekiştirmek gerekiyor. Son zamanların popüler terimi de 'mutlak butlan'... CHP'nin kurultay soruşturması nedeniyle gündeme gelen sözcük ilk başta merak edildi. Ardından timeline mizahını konuşturdu.
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Tabii ilk başta butlan nedir öğrenelim...
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Yeteri kadar bilgilendiysek sosyal medya tepkilerine göz atalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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