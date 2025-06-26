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Siyasetin Kazandırdığı Yeni Kavramlardan "Mutlak Butlan" Kelimesi Timeline'ın Gündeminde

Siyasetin Kazandırdığı Yeni Kavramlardan "Mutlak Butlan" Kelimesi Timeline'ın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2025 - 14:18

Lebaleb, istikşafi, feshetmek, bant daraltma... Türk siyasetinde gündemi takip etmek istiyorsanız kelime hazneniniz zengin olması gerekiyor. Bazen oraya öyle terimler atılıyor ki sözlüğe bakmak yetmiyor bir de cümle içerisinde kullanarak bu yeni sözcüğü pekiştirmek gerekiyor. Son zamanların popüler terimi de 'mutlak butlan'... CHP'nin kurultay soruşturması nedeniyle gündeme gelen sözcük ilk başta merak edildi. Ardından timeline mizahını konuşturdu.

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Tabii ilk başta butlan nedir öğrenelim...

Tabii ilk başta butlan nedir öğrenelim...

Butlan pek çok diğer hukuk terimi gibi dilimize Arapçadan geçen kelimelerden biri... Geçersiz olmak anlamına geliyor. Hatta bu kökten dilimize geçen iptal, batıl gibi kelimelere pek çoğumuz aşinayız.

Mutlak butlan ise bir hukuki işlemin kanuna, kamu düzenine veya ahlaka aykırılık gibi ciddi sebeplerle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Bu işlemin hiç yapılmadığını belirtiyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay'ı hakkında açılan soruşturma nedeniyle kurultayın yok sayılacağı ve Özgür Özel'in koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na geri vermesi ihtimali olduğu da medyada sık sık dile getiriliyor.

Yeteri kadar bilgilendiysek sosyal medya tepkilerine göz atalım...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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