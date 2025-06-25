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Kadınlar Kamyoncu Olsaydı Kamyon Arkası Yazıları Ne Olurdu Sorusuyla Yaratıcılıklarını Konuşturanlar

Kadınlar Kamyoncu Olsaydı Kamyon Arkası Yazıları Ne Olurdu Sorusuyla Yaratıcılıklarını Konuşturanlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 22:15

Gün geçmiyor ki Twitter'da bir soru daha popüler olmasın. Sosyal medyada 'Kadınlar kamyoncu olsaydı kamyon arkası yazıları ne olurdu?' sorusu hızla yayıldı. Pek çok kişi bu soruya eğlenceli ve yaratıcı cevaplar verdi. Paylaşılan yanıtlar arasında hem güldüren hem düşündüren ifadeler vardı. Konu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.

Kimler ne demiş, gelin bakalım! İyi eğlenceler 💫

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Her şey @uzeriimx adlı kullanıcının bu soruyu sormasıyla başladı!

Her şey @uzeriimx adlı kullanıcının bu soruyu sormasıyla başladı!
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Gelen yanıtlar ise bi' hayli yaratıcıydı!

Gelen yanıtlar ise bi' hayli yaratıcıydı!
twitter.com

Bu da iyiymiş!

Bu da iyiymiş!
twitter.com

En iyisi de bu olmuş!

En iyisi de bu olmuş!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Kamyon arkasında hayal ettik bile!

Kamyon arkasında hayal ettik bile!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Peki sizin bir öneriniz var mı? Yorumlara bekliyoruz!

Peki sizin bir öneriniz var mı? Yorumlara bekliyoruz!
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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