Keklik Özel Harekatın İşe Başlamasıyla Azalan Kene Popülasyonu Yine Sosyal Medya Gündeminde
Sıcak havaların etkisiyle görülmeye başlanan kene vakaları, ülkemizde can kaybına dahi neden oldu. Kenelerle mücadele etmek için ise ilk etapta 9 bini aşkın keklik doğaya salındı. Kekliklerin kimisi telef olurken kimisi de işinde oldukça iyi çıktı ve kene sayılarının büyük bir oranda azaldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada kene-keklik gündemine dair eğlenceli paylaşımlar ise kaldığı yerden devam ediyor!
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Ülkemizin son günlerdeki değişmez gündemi: Keklik ve kene mücadelesi.
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Neredeyse her gün farklı bir konumda kekliklerin operasyona başladığını duyuyoruz.
Haliyle eğlenceli paylaşımlar da eksik olmuyor.
Kekliklerin, kene popülasyonunu büyük bir oranda azalttığı haberi de büyük bir sevinçle karşılandı.
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Bakalım daha ne kadar devam edecek bu paylaşımlar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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