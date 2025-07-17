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Keklik Özel Harekatın İşe Başlamasıyla Azalan Kene Popülasyonu Yine Sosyal Medya Gündeminde

Keklik Özel Harekatın İşe Başlamasıyla Azalan Kene Popülasyonu Yine Sosyal Medya Gündeminde

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 15:42

Sıcak havaların etkisiyle görülmeye başlanan kene vakaları, ülkemizde can kaybına dahi neden oldu. Kenelerle mücadele etmek için ise ilk etapta 9 bini aşkın keklik doğaya salındı. Kekliklerin kimisi telef olurken kimisi de işinde oldukça iyi çıktı ve kene sayılarının büyük bir oranda azaldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada kene-keklik gündemine dair eğlenceli paylaşımlar ise kaldığı yerden devam ediyor!

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Ülkemizin son günlerdeki değişmez gündemi: Keklik ve kene mücadelesi.

Ülkemizin son günlerdeki değişmez gündemi: Keklik ve kene mücadelesi.

Kenelerle mücadele etmesi için doğaya salınan 9 bini aşkın keklik, öncelikle herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ardından bu işin de goygoyu dönmeye başladı. Yeri geldi hayatını kaybeden keklikler için üzüldük, yeri geldi onlara marşlar bile yazdık. Gündemimizden hiç eksik olmayan keklikler, farklı konumlarda doğaya salınmaya devam ediyor.

Neredeyse her gün farklı bir konumda kekliklerin operasyona başladığını duyuyoruz.

Neredeyse her gün farklı bir konumda kekliklerin operasyona başladığını duyuyoruz.
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Haliyle eğlenceli paylaşımlar da eksik olmuyor.

Haliyle eğlenceli paylaşımlar da eksik olmuyor.
twitter.com

Kekliklerin, kene popülasyonunu büyük bir oranda azalttığı haberi de büyük bir sevinçle karşılandı.

Kekliklerin, kene popülasyonunu büyük bir oranda azalttığı haberi de büyük bir sevinçle karşılandı.
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Bakalım daha ne kadar devam edecek bu paylaşımlar?

Bakalım daha ne kadar devam edecek bu paylaşımlar?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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