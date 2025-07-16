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Sağlıklı Bağırsak Florası Hayalinden Estetik Kaygılardan Uzak İçeceğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sağlıklı Bağırsak Florası Hayalinden Estetik Kaygılardan Uzak İçeceğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.07.2025 - 18:03

Haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Sabır sabır.

Sabır sabır.
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30 yaşından sonra hayaller.

30 yaşından sonra hayaller.
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Açıklama olmasa kimse bir yudum alayım diyemez.

Açıklama olmasa kimse bir yudum alayım diyemez.
twitter.com

Yazın o ikonik fotoğrafı.

Yazın o ikonik fotoğrafı.
twitter.com
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Hakikaten benziyor.

Hakikaten benziyor.
twitter.com

👇

👇
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Herkesin kafasında zombi saldırısı olursa ne yapacağıyla ilgili en az bir senaryo vardır zaten.

Farklı ülkelerin böyle vergi, tatil iptali gibi kararlarını haber yapmasak olmaz mı?

Farklı ülkelerin böyle vergi, tatil iptali gibi kararlarını haber yapmasak olmaz mı?
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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