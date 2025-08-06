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Sahte Diploma Skandalı: Çetenin Dahisi "Joker Yakup" Başkalarının Yerine Sınavlara Giriş Yapmış

Sahte Diploma Skandalı: Çetenin Dahisi "Joker Yakup" Başkalarının Yerine Sınavlara Giriş Yapmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 08:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında liderliğini Ziya Kadiroğlu’nun yaptığı çetenin devlet görevlilerinin e-imzalarını çalarak sahte diploma ve sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı.

Savcılığın iddianamesinde çetenin özel elemanlarının başkalarının yerine sınavlara girdiği de ortaya çıktı. Kadriye Kurtoğlu isimli çete üyesi Türkiye genelindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına başkalarının yerine girmiş.

Ayrıca çete üyesi Ayhan Ateş ifadesinde, çetenin çok iyi derecede yabancı dil bilen “Joker Yakup” isimli elemanının da 2006-2010 yılları arasında birçok kişinin yerine sınavlara girdiğini söyledi.

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Türkiye’yi sarsan sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya çıkıyor.

Türkiye’yi sarsan sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya çıkıyor.

Üst düzey kamu yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddialarıyla ilgili 199 kişi hakkında açılan davada, sanıklar 12 Eylül 2025'te hakim karşısına çıkacak. 

37 kişinin tutuklandığı skandal olayda, savcılığın iddianamesinde yer alan tanık ifadeleri çetenin işleyişi hakkında bilgi veriyor.

BESYO sınavları için çetenin elemanı: Kadriye Kurtoğlu

BESYO sınavları için çetenin elemanı: Kadriye Kurtoğlu

İddianamede sanıkların savunmalarına yer verildi. Sanıklardan Ayhan Ateş ifadesinde, çete lideri Ziya’nın öğrencisi olan Kadriye Kurtoğlu’nun Türkiye genelindeki BESYO sınavlarına başkalarının yerine girdiğini, Mıhyedin Yakışır’ın ise Ziya Kadiroğlu aracılığıyla tanındığını ve Kadiroğlu’nun talimatları doğrultusunda ayak işlerini yaparak e-imza çıkarttığını belirtti.

Çetenin yabancı dil uzmanı: “Joker Yakup”

Çetenin yabancı dil uzmanı: “Joker Yakup”

Ateş ifadesinde ayrıca, 'joker eleman' olarak adlandırılan ve iyi derecede yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın, 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına girip başarılı puanlar aldırılarak Türkiye genelinde 400’ü aşkın kişinin akademisyen veya öğretim görevlisi olarak yerleştirildiğini, bunların arasında çok sayıda doçent ve profesör bulunduğunu ileri sürdü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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