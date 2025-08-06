Sahte Diploma Skandalı: Çetenin Dahisi "Joker Yakup" Başkalarının Yerine Sınavlara Giriş Yapmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında liderliğini Ziya Kadiroğlu’nun yaptığı çetenin devlet görevlilerinin e-imzalarını çalarak sahte diploma ve sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı.

Savcılığın iddianamesinde çetenin özel elemanlarının başkalarının yerine sınavlara girdiği de ortaya çıktı. Kadriye Kurtoğlu isimli çete üyesi Türkiye genelindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına başkalarının yerine girmiş.

Ayrıca çete üyesi Ayhan Ateş ifadesinde, çetenin çok iyi derecede yabancı dil bilen “Joker Yakup” isimli elemanının da 2006-2010 yılları arasında birçok kişinin yerine sınavlara girdiğini söyledi.