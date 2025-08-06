Sahte Diploma Skandalı: Çetenin Dahisi "Joker Yakup" Başkalarının Yerine Sınavlara Giriş Yapmış
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında liderliğini Ziya Kadiroğlu’nun yaptığı çetenin devlet görevlilerinin e-imzalarını çalarak sahte diploma ve sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı.
Savcılığın iddianamesinde çetenin özel elemanlarının başkalarının yerine sınavlara girdiği de ortaya çıktı. Kadriye Kurtoğlu isimli çete üyesi Türkiye genelindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına başkalarının yerine girmiş.
Ayrıca çete üyesi Ayhan Ateş ifadesinde, çetenin çok iyi derecede yabancı dil bilen “Joker Yakup” isimli elemanının da 2006-2010 yılları arasında birçok kişinin yerine sınavlara girdiğini söyledi.
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Türkiye’yi sarsan sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya çıkıyor.
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BESYO sınavları için çetenin elemanı: Kadriye Kurtoğlu
Çetenin yabancı dil uzmanı: “Joker Yakup”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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