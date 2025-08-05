"Sahte Diploma" Skandalında 40 Gün Tutuklu Kalmış: Abdullah Volkan Uçak’tan "Sahte Değilim" Açıklaması
Türkiye’nin konuştuğu sahte diploma ve sahte e-imza skandalında “bilinçaltı eğitmeni” Abdullah Volkan Uçak da yer almıştı. Sadece bir seansının 4 bin 500 lira olduğu ortaya çıkan Uçak, soruşturma kapsamında 40 gün tutuklu kalmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.
Dublin Üniversitesi’nden uzaktan eğitimle psikoloji diploması aldığını söyleyen Abdullah Volkan Uçak, başına gelenlerin denklik almak isterken olduğunu iddia etti.
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Organize bir suç çetesinin ele geçirdiği sahte e imzalarla üniversite diploması sattığı ortaya çıkmıştı.
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“E-Devlet şifremi verince hayatım kaydı”
“Geçmişte halı yıkamacılığı yapmam psikolog olmama engel değil ki”
Abdullah Volkan Uçak'ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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