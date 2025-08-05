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"Sahte Diploma" Skandalında 40 Gün Tutuklu Kalmış: Abdullah Volkan Uçak’tan "Sahte Değilim" Açıklaması

"Sahte Diploma" Skandalında 40 Gün Tutuklu Kalmış: Abdullah Volkan Uçak’tan "Sahte Değilim" Açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 18:08

Türkiye’nin konuştuğu sahte diploma ve sahte e-imza skandalında “bilinçaltı eğitmeni” Abdullah Volkan Uçak da yer almıştı. Sadece bir seansının 4 bin 500 lira olduğu ortaya çıkan Uçak, soruşturma kapsamında 40 gün tutuklu kalmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Dublin Üniversitesi’nden uzaktan eğitimle psikoloji diploması aldığını söyleyen Abdullah Volkan Uçak, başına gelenlerin denklik almak isterken olduğunu iddia etti.

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Organize bir suç çetesinin ele geçirdiği sahte e imzalarla üniversite diploması sattığı ortaya çıkmıştı.

Organize bir suç çetesinin ele geçirdiği sahte e imzalarla üniversite diploması sattığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birçoğu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna 'sahte psikolog' olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu. 

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra 40 gün tutuklu kalan Uçak, başka bir sanığın verdiği 'Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık' demesi üzerine serbest kalmıştı.

“E-Devlet şifremi verince hayatım kaydı”

“E-Devlet şifremi verince hayatım kaydı”

Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi. 

Uçak, Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik gerektiğini, bu nedenle de denklik alabilmek için yine internet üzerinden araştırma yaptığını, aynı zamanda da bu alanda birçok kurumdan sertifika alıp sosyal medya üzerinden danışanlarına yardımcı olmaya başladığını ifade etti. 

Uçak, 'Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca e-devlet şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı' dedi.

“Geçmişte halı yıkamacılığı yapmam psikolog olmama engel değil ki”

“Geçmişte halı yıkamacılığı yapmam psikolog olmama engel değil ki”

Abdullah Volkan Uçak'ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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