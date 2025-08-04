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Sahte Diplomayla İnşaat Firması Kurdu: "Kaliteli ve Lüks Yapılar" Diye Reklam Yaptığı Ortaya Çıktı!

Sahte Diplomayla İnşaat Firması Kurdu: "Kaliteli ve Lüks Yapılar" Diye Reklam Yaptığı Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 08:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte e-imza soruşturması' Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir çetenin, para karşılığında belgede sahtecilik yaparak mezuniyet, ehliyet gibi pek çok resmi belgeyi bastığı ortaya çıktı. Sahte belge kullanan 400 şüpheli arasında doçentler, profesörler, inşaat mühendisleri yer alıyor.

Soruşturmada ismi geçen Emre Gökdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasında nasıl reklam yaptığı da ortaya çıktı.

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Türkiye "sahte diploma" skandalını konuşuyor.

Türkiye "sahte diploma" skandalını konuşuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sahte mezuniyet belgesi, kimlik, e-imza üreten dolandırıcılar yakalanmıştı. Soruşturmanın derinleşmesinin ardından yaklaşık 400 kişinin usülsüz şekilde üniversite diploması aldığı, aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıcılar üniversite ve kamu kurumlarının dijital sistemlerine erişmiş, belirli ücret karşılığında sahte mezuniyet kayıtları, diplomalar, not ortalamarı, kimlik ve ehliyet belgesi yaratmışlardı. O isimler ifşa oldu ve aralarında tanınmış kişilerin de olduğu görüldü. 

Sahte diploma soruşturmasında adı geçenlerden birisi de Emre Gökdemir oldu.

"Kaliteli ve lüks yapılar" diye reklam yapmış!

"Kaliteli ve lüks yapılar" diye reklam yapmış!

Kamuoyunda tanınan bir inşaat firmasının sahibi olan Emre Gökdemir'in Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet belgesi aldığı ortaya çıktı.Üniversite kayıtlarında adına düzenlenmiş bir diplomaya rastlanmadığı görüldü.

Gökdemir, söz konusu diplomayla sektörde yıllardır faaliyet yürütüyor ve birçok projeye de imza atmış durumda. Ankara’da faaliyet gösteren büyük bir inşaat şirketinin sahibi olan Gökdemir, bugüne kadar bazı kamu ihalelerine de katılmış. Gökdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasının reklamlarında ise şu ifadeler yer alıyor: 'Kaliteli ve lüks yapılar.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Kzlt

Gerçek sayının 400 olduğuna inanmıyorum, bir çok ismi açıklamıyorlar, işin içinde kamu görevlileri olmadan da şu işler yapılmaz. Sahte e-imzayla sözde YÖK’e ... Devamını Gör

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Bunlar zaten vardı ve biliyordunuz. Şimdi ortaya çıkmasının nedeni tamamen çıkar çatışması. Demirden çalan, dandik tuğla kullanan, ihaleye fesat karıştıran y... Devamını Gör

Nihat K

Müteahhit olmak için diploma gerekmiyor evet bu bir sorun ama sahte diploma ile mühendis olmak başka bir evre

ipimle kuşağım

bu sayının 400 le sınırlı kalacağını hiç sanmıyorum