Sahte Diplomayla İnşaat Firması Kurdu: "Kaliteli ve Lüks Yapılar" Diye Reklam Yaptığı Ortaya Çıktı!

Kamuoyunda tanınan bir inşaat firmasının sahibi olan Emre Gökdemir'in Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte mezuniyet belgesi aldığı ortaya çıktı.Üniversite kayıtlarında adına düzenlenmiş bir diplomaya rastlanmadığı görüldü.

Gökdemir, söz konusu diplomayla sektörde yıllardır faaliyet yürütüyor ve birçok projeye de imza atmış durumda. Ankara’da faaliyet gösteren büyük bir inşaat şirketinin sahibi olan Gökdemir, bugüne kadar bazı kamu ihalelerine de katılmış. Gökdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasının reklamlarında ise şu ifadeler yer alıyor: 'Kaliteli ve lüks yapılar.'