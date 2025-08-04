Sahte Diplomayla İnşaat Firması Kurdu: "Kaliteli ve Lüks Yapılar" Diye Reklam Yaptığı Ortaya Çıktı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte e-imza soruşturması' Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir çetenin, para karşılığında belgede sahtecilik yaparak mezuniyet, ehliyet gibi pek çok resmi belgeyi bastığı ortaya çıktı. Sahte belge kullanan 400 şüpheli arasında doçentler, profesörler, inşaat mühendisleri yer alıyor.
Soruşturmada ismi geçen Emre Gökdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasında nasıl reklam yaptığı da ortaya çıktı.
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Türkiye "sahte diploma" skandalını konuşuyor.
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"Kaliteli ve lüks yapılar" diye reklam yapmış!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Gerçek sayının 400 olduğuna inanmıyorum, bir çok ismi açıklamıyorlar, işin içinde kamu görevlileri olmadan da şu işler yapılmaz. Sahte e-imzayla sözde YÖK’e ... Devamını Gör
Bunlar zaten vardı ve biliyordunuz. Şimdi ortaya çıkmasının nedeni tamamen çıkar çatışması. Demirden çalan, dandik tuğla kullanan, ihaleye fesat karıştıran y... Devamını Gör
Müteahhit olmak için diploma gerekmiyor evet bu bir sorun ama sahte diploma ile mühendis olmak başka bir evre
bu sayının 400 le sınırlı kalacağını hiç sanmıyorum