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İzmir’de Sussuzluk: Baraj Kurudu, Eski İzmir-Çeşme Kara Yolu Ortaya Çıktı

İzmir’de Sussuzluk: Baraj Kurudu, Eski İzmir-Çeşme Kara Yolu Ortaya Çıktı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 14:43

İzmir’de uzun süredir yağmur yağmazken, özellikle turistik Çeşme’de ciddi bir su krizi yaşanıyor. İlçede her gün 10 saat su kesintisi yapılırken, İzmir genelinde de 6 Ağustos’tan sonra 23.00-05.00 saatleri arasında suların kesileceği açıklanmıştı. 

Öte yandan Çeşme’nin en önemli su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kuraklık nedeniyle eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

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İzmir’de aşırı kurak geçen yaz mevsimi ve bölgede tatil nedeniyle artan nüfus ciddi bir su krizini beraberinde getirdi.

İzmir’de aşırı kurak geçen yaz mevsimi ve bölgede tatil nedeniyle artan nüfus ciddi bir su krizini beraberinde getirdi.

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

Milyonlarca insanın yaşadığı İzmir’de her gün su kesintisi yaşanacak.

Milyonlarca insanın yaşadığı İzmir’de her gün su kesintisi yaşanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu.

İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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