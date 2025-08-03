İzmir’de Sussuzluk: Baraj Kurudu, Eski İzmir-Çeşme Kara Yolu Ortaya Çıktı
İzmir’de uzun süredir yağmur yağmazken, özellikle turistik Çeşme’de ciddi bir su krizi yaşanıyor. İlçede her gün 10 saat su kesintisi yapılırken, İzmir genelinde de 6 Ağustos’tan sonra 23.00-05.00 saatleri arasında suların kesileceği açıklanmıştı.
Öte yandan Çeşme’nin en önemli su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kuraklık nedeniyle eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.
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İzmir’de aşırı kurak geçen yaz mevsimi ve bölgede tatil nedeniyle artan nüfus ciddi bir su krizini beraberinde getirdi.
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Milyonlarca insanın yaşadığı İzmir’de her gün su kesintisi yaşanacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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