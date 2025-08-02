İzmirliler Dikkat! 6 Ağustos'tan İtibaren Su Kesintisi Başlıyor: İşte Saatler ve Detaylar

İzmir’in barajlarında doluluk oranları tehlikeli seviyede. Yapılan son değerlendirmelerde kentin ana içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı, kritik seviyeye düştü. Gördes Barajı’nda ise su temini tamamen durduruldu. Yer altı kaynaklarının verimi ise ciddi seviyede azaldı.

Su arzının kontrollü şekilde devam etmesi için Tahtalı Barajı’nda yağışlı dönem gelene kadar tasarrufa gidilmesi konusunda uyarı yapıldı. Bir süredir kentte pek çok ilçede zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Bu kesintilere dair son açıklama İZSU’dan geldi.