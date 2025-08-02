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İzmirliler Dikkat! 6 Ağustos'tan İtibaren Su Kesintisi Başlıyor: İşte Saatler ve Detaylar

İzmirliler Dikkat! 6 Ağustos'tan İtibaren Su Kesintisi Başlıyor: İşte Saatler ve Detaylar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 15:45

İzmir’e su sağlayan barajlar alarm veriyor. Kentte kuraklık riski nedeniyle su tasarrufu uygulamaları başladı. Bir süredir kent genelinde ilçelerde su kesintileri gerçekleşirken 6 Ağustos’tan itibaren her gece uygulanmaya başlanacak. İşte su kesintisi saatleri ve detayları!

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İzmirliler dikkat! Su kesintisi tarih ve saati açıklandı.

İzmirliler dikkat! Su kesintisi tarih ve saati açıklandı.

İzmir’in barajlarında doluluk oranları tehlikeli seviyede. Yapılan son değerlendirmelerde kentin ana içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı, kritik seviyeye düştü. Gördes Barajı’nda ise su temini tamamen durduruldu. Yer altı kaynaklarının verimi ise ciddi seviyede azaldı. 

Su arzının kontrollü şekilde devam etmesi için Tahtalı Barajı’nda yağışlı dönem gelene kadar tasarrufa gidilmesi konusunda uyarı yapıldı. Bir süredir kentte pek çok ilçede zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Bu kesintilere dair son açıklama İZSU’dan geldi.

İzmir'de su kesintisi ne zaman? Tarih ve saatler açıklandı.

İzmir'de su kesintisi ne zaman? Tarih ve saatler açıklandı.

İZSU'dan 2 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamada su kesintilerinin 6 Ağustos'tan itibaren yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu’ndan yapılan açıklamada kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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