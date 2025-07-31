Çeşme’de Su Bitme Noktasına Geldi! Çeşme'de Su Kesinti Süresi 10 Saate Çıkarıldı

Kentte yağışların az olması nedeniyle barajların su seviyesi düştü. İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi 8,57'ye gerilerken, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nde su seviyesi ise 3,21'e düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili kentte çeşitli önemler aldı. Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Çeşme'de her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında uygulanan zorunlu su kesintisi sürerken, bazı bölgelerde de uygulanan planlı kesintiler suya erişimde sıkıntı yaşayanları çözüm arayışına itti. Özellikle turistik gece saatlerinde uygulanan kesintiler nedeniyle vatandaşlar, bireysel su depolarına yöneldi. Sulama sistemleri ve depo satışı yapan esnaf, en çok 500 ve 1000 litrelik depoların tercih edildiğini belirtti.

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, 'Sene başından beri satmadığımız adet sayısını geçen pazartesi gününden beri satmaya başladık. Özellikle 500 litre ve 1000 litrenin satışı çok oldu. Ayrıca üretici arkadaşlarımız da yetiştiremiyor. Satışlar yüzde 100'ün üzerine çıktı. Çünkü herkes olayın ciddiyetini farkında. Talep fazla olunca üretim yetişmiyor ve ham madde eksikliğinden dolayı fiyatlar da artıyor. 500 litre bir yatay su deposu 3 bin 500 liradan, 1000 litre olanlar ise 5 bin 500'den başlıyor' dedi.