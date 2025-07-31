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Çeşme’de Su Bitme Noktasına Geldi! Çeşme'de Su Kesinti Süresi 10 Saate Çıkarıldı

Çeşme’de Su Bitme Noktasına Geldi! Çeşme'de Su Kesinti Süresi 10 Saate Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 23:56

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek.'

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

İzmir’de yaşanan su kesintileri ve kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar, su depolarına yöneldi.

İzmir’de yaşanan su kesintileri ve kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar, su depolarına yöneldi.

Kentte yağışların az olması nedeniyle barajların su seviyesi düştü. İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi 8,57'ye gerilerken, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nde su seviyesi ise 3,21'e düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili kentte çeşitli önemler aldı. Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Çeşme'de her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında uygulanan zorunlu su kesintisi sürerken, bazı bölgelerde de uygulanan planlı kesintiler suya erişimde sıkıntı yaşayanları çözüm arayışına itti. Özellikle turistik gece saatlerinde uygulanan kesintiler nedeniyle vatandaşlar, bireysel su depolarına yöneldi. Sulama sistemleri ve depo satışı yapan esnaf, en çok 500 ve 1000 litrelik depoların tercih edildiğini belirtti.

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, 'Sene başından beri satmadığımız adet sayısını geçen pazartesi gününden beri satmaya başladık. Özellikle 500 litre ve 1000 litrenin satışı çok oldu. Ayrıca üretici arkadaşlarımız da yetiştiremiyor. Satışlar yüzde 100'ün üzerine çıktı. Çünkü herkes olayın ciddiyetini farkında. Talep fazla olunca üretim yetişmiyor ve ham madde eksikliğinden dolayı fiyatlar da artıyor. 500 litre bir yatay su deposu 3 bin 500 liradan, 1000 litre olanlar ise 5 bin 500'den başlıyor' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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