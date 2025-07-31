Yalnızca Havlayabiliyor: Annesi Tarafından İhmal Edilen 8 Yaşındaki Çocuk Konuşmayı Unuttu

Evde annesi ve ağabeyi de vardı ama ikisi de uyuşturucu bağımlısıydı ve çocuğu tamamen ihmal etmişlerdi. Çocuk dış dünyadan izole edilmişti, arkadaşları yoktu ve okula gitmiyordu. Komşular, ailenin madde kullanımı nedeniyle kendi çocuklarını bu evden uzak tutuyordu.

Çocuk sadece köpeklerle vakit geçiriyor ve bu nedenle konuşma yerine havlamayı öğrenmişti. Polis ve çocuk koruma ekipleri eve girdiğinde, çocuğun konuşamadığını ve sosyal gelişiminin oldukça geri kaldığını fark etti.