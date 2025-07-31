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Yalnızca Havlayabiliyor: Annesi Tarafından İhmal Edilen 8 Yaşındaki Çocuk Konuşmayı Unuttu

Yalnızca Havlayabiliyor: Annesi Tarafından İhmal Edilen 8 Yaşındaki Çocuk Konuşmayı Unuttu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 23:19

Tayland’da yaşanan trajik bir olay sosyal hizmetleri harekete geçirdi. Sadece köpeklerle iletişim kurabilen 8 yaşındaki bir çocuk, yıllarca ihmal edildiği evden kurtarıldı. Annesi ve ağabeyiyle birlikte yaşayan çocuk, yıllarca insan teması olmadan büyüdü. Konuşmayı öğrenemedi, okula gönderilmedi, yaşıtlarından uzak tutuldu. Kurtarıldığında yalnızca havlayarak iletişim kurabiliyordu. Şimdi ise devlet koruması altına alındı ve hayatının ilk gerçek adımlarını atmaya hazırlanıyor.

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Tayland’ın Uttaradit bölgesinde bir evde, 8 yaşında bir çocuk altı köpekle birlikte yaşamını sürdürüyordu.

Tayland’ın Uttaradit bölgesinde bir evde, 8 yaşında bir çocuk altı köpekle birlikte yaşamını sürdürüyordu.

Evde annesi ve ağabeyi de vardı ama ikisi de uyuşturucu bağımlısıydı ve çocuğu tamamen ihmal etmişlerdi. Çocuk dış dünyadan izole edilmişti, arkadaşları yoktu ve okula gitmiyordu. Komşular, ailenin madde kullanımı nedeniyle kendi çocuklarını bu evden uzak tutuyordu. 

Çocuk sadece köpeklerle vakit geçiriyor ve bu nedenle konuşma yerine havlamayı öğrenmişti. Polis ve çocuk koruma ekipleri eve girdiğinde, çocuğun konuşamadığını ve sosyal gelişiminin oldukça geri kaldığını fark etti.

Annesi devletin verdiği parayı alıp onu evde tuttu.

Annesi devletin verdiği parayı alıp onu evde tuttu.

Devletin çocuğun eğitimi için sağladığı yardımlar da yerini bulmamıştı. Anneye aylık 400 baht (yaklaşık 12 dolar) yardım yapılmasına rağmen çocuk okula gönderilmemişti. Yardım parasını alıp çocuğu evde tutmaya devam eden anne, zaman zaman dilenmek için köy köy dolaşıyor, oğlunu ise köpeklerle birlikte yalnız bırakıyordu. Evdeki hijyen koşulları da son derece kötüydü. 

Yetkililer, bu ihmali ortaya çıkaran okul yöneticisi sayesinde olaydan haberdar oldu ve hemen müdahale etti. 30 Haziran’da gerçekleşen kurtarma operasyonu sonucunda çocuk güvenli bir çocuk yuvasına alındı.

Kurtarıldığında konuşamıyor, sadece havlıyordu.

Kurtarıldığında konuşamıyor, sadece havlıyordu.

Çocuk evden çıkarıldığında herhangi bir insanla iletişim kuramıyordu. Sadece köpeklerin çıkardığı sesleri taklit ediyor, havlıyordu. Sosyal gelişimi yaşına göre oldukça geri seviyedeydi.

Vakıf ve sosyal hizmet ekipleri şu an çocuğun rehabilitasyonu için çalışıyor. Psikolojik destek ve temel eğitim programlarıyla çocuğun insanlarla iletişim kurmayı öğrenmesi, sosyal yaşama yeniden kazandırılması hedefleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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