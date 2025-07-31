Yalnızca Havlayabiliyor: Annesi Tarafından İhmal Edilen 8 Yaşındaki Çocuk Konuşmayı Unuttu
Tayland’da yaşanan trajik bir olay sosyal hizmetleri harekete geçirdi. Sadece köpeklerle iletişim kurabilen 8 yaşındaki bir çocuk, yıllarca ihmal edildiği evden kurtarıldı. Annesi ve ağabeyiyle birlikte yaşayan çocuk, yıllarca insan teması olmadan büyüdü. Konuşmayı öğrenemedi, okula gönderilmedi, yaşıtlarından uzak tutuldu. Kurtarıldığında yalnızca havlayarak iletişim kurabiliyordu. Şimdi ise devlet koruması altına alındı ve hayatının ilk gerçek adımlarını atmaya hazırlanıyor.
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Tayland’ın Uttaradit bölgesinde bir evde, 8 yaşında bir çocuk altı köpekle birlikte yaşamını sürdürüyordu.
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Annesi devletin verdiği parayı alıp onu evde tuttu.
Kurtarıldığında konuşamıyor, sadece havlıyordu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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