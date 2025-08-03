Adana Demirspor’un Kalecisi Murat Uğur’un Acı Günü: Kuyumcu Babası Dükkanda Ölü Olarak Bulundu
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Adana Demirspor’da forma giyen Murat Uğur Eser’in 47 yaşında kuyumculuk yapan babası Abdurrahman Eser iş yerinde ölü olarak bulundu.
Bir süredir maddi sıkıntıları olduğu iddia edilen Abdurrahman Eser’in ölümü ile ilgili babası soruşturma başlattı.
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Adana Demirspor’da forma giyen kaleci Murat Uğur Eser’in babası hayatını kaybetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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