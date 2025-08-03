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Adana Demirspor’un Kalecisi Murat Uğur’un Acı Günü: Kuyumcu Babası Dükkanda Ölü Olarak Bulundu

Adana Demirspor’un Kalecisi Murat Uğur’un Acı Günü: Kuyumcu Babası Dükkanda Ölü Olarak Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 12:41

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Adana Demirspor’da forma giyen Murat Uğur Eser’in 47 yaşında kuyumculuk yapan babası Abdurrahman Eser iş yerinde ölü olarak bulundu.

Bir süredir maddi sıkıntıları olduğu iddia edilen Abdurrahman Eser’in ölümü ile ilgili babası soruşturma başlattı.

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Adana Demirspor’da forma giyen kaleci Murat Uğur Eser’in babası hayatını kaybetti.

Adana Demirspor’da forma giyen kaleci Murat Uğur Eser’in babası hayatını kaybetti.

Adana Demirspor sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, “Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser’in kıymetli babası Abdurrahman Eser’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun sahibi olan Abdurrahman Eser iş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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