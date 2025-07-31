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İzmir ve Ankara’da Ekmeğe Zam Geldi: 200 Gram Ekmek 15 Lira Oldu

İzmir ve Ankara’da Ekmeğe Zam Geldi: 200 Gram Ekmek 15 Lira Oldu

ekmek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 12:54

Başkent Ankara ve İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatlarına zam geldi. Fırıncılar odasının aldığı kararla birlikte 12,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 15 lira oldu.

Zamlı ekmek fiyatları 1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

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Türkiye’de sofraların temel gıdalarından biri de ekmek. Her öğünde tüketilen ekmeğe yeni bir zam geldi.

Türkiye’de sofraların temel gıdalarından biri de ekmek. Her öğünde tüketilen ekmeğe yeni bir zam geldi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 12,5 liradan 15 liraya yükseleceğini açıkladı.

İzmir’de de emeğin fiyatı 15 liraya yükselirken, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı ise maliyetlerdeki artışa rağmen yüzde 20’lik sınırlı bir zam yaptıklarını belirterek, “İzmirlilerin alım gücünü de gözetiyoruz” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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bolkepce

asgari ücret bir kişinin yaşamına bile yetmiyor!

ömer

Ekmek zararlı ya ondan dolayı…

.

15 liranın bir kıymeti yok zaten. Ekmek yemeyin derdim ama insanların yiyecek başka bir şeyi kalmadı.