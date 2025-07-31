İzmir ve Ankara’da Ekmeğe Zam Geldi: 200 Gram Ekmek 15 Lira Oldu
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Türkiye’de sofraların temel gıdalarından biri de ekmek. Her öğünde tüketilen ekmeğe yeni bir zam geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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asgari ücret bir kişinin yaşamına bile yetmiyor!
Ekmek zararlı ya ondan dolayı…
15 liranın bir kıymeti yok zaten. Ekmek yemeyin derdim ama insanların yiyecek başka bir şeyi kalmadı.