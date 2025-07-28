Sigaraya Yine 5 Lira Zam Geldi: En Ucuz Sigara 85 Liraya Yükseldi

TÜİK verilerine göre belirlenen 6 aylık enflasyon oranı sonrasında bu ayın başında her marka sigaraya 5 lira zam gelmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bekledikleri gibi sigara fiyatlarına ikinci zammın da geldiğini açıkladı. JTI marka sigara grubu ürünlerine 5 lira zam yaparken, en pahalı sigara 100 liraya, en ucuz sigara ise 85 liraya yükselmiş oldu.