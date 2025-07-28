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Sigaraya Yine 5 Lira Zam Geldi: En Ucuz Sigara 85 Liraya Yükseldi

Sigaraya Yine 5 Lira Zam Geldi: En Ucuz Sigara 85 Liraya Yükseldi

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 21:01

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon oranı belli olmuş ve yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV oranı ile sigaraya zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI isimli sigara grubuna 5 lira da zam geldiğini açıkladı. JTI marka en ucuz sigaranın fiyatı 85 liraya yükseldi.

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Sigaraya Temmuz ayı içerisindeki ikinci zam yapıldı.

Sigaraya Temmuz ayı içerisindeki ikinci zam yapıldı.

TÜİK verilerine göre belirlenen 6 aylık enflasyon oranı sonrasında bu ayın başında her marka sigaraya 5 lira zam gelmişti. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bekledikleri gibi sigara fiyatlarına ikinci zammın da geldiğini açıkladı. JTI marka sigara grubu ürünlerine 5 lira zam yaparken, en pahalı sigara 100 liraya, en ucuz sigara ise 85 liraya yükselmiş oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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