ÖTV Düzenlemesi Sonrası Araba Fiyatları Değişti: Fiyatı Azalan ve Artan Arabalar Belli Oldu
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Geçtiğimiz günlerde, binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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Fiyatı düşen otomobil modellerinin bazıları şöyle:
Fiyatı artan otomobil modellerinin bazıları şöyle:
NTV, ÖTV düzenlemesi sonrasında bazı araba modellerinin satış fiyatlarını listeledi 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Çok pahalı gerçekten. Alan nasıl alıyor anlamıyorum. 1.0 arabalar bile hak etmedikleri fiyatlara satılıyorlar.
ÖTV vergi yükü ağır
doyuramadık açları
Tek maaşıyla hem ailesine bakıp hem araba sahibi olabilecek mi insanlar bu düzenleme sonrası ? Hayır.. Boş işler…