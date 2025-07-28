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ÖTV Düzenlemesi Sonrası Araba Fiyatları Değişti: Fiyatı Azalan ve Artan Arabalar Belli Oldu

ÖTV Düzenlemesi Sonrası Araba Fiyatları Değişti: Fiyatı Azalan ve Artan Arabalar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 14:16

ÖTV artışı sonrası araç piyasasında dalgalanma başladı. Yeni ÖTV düzenlemesi kapsamında otomobil fiyatları yükselse de bazı modellerin fiyatında düşüş görüldü.

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Geçtiğimiz günlerde, binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

ÖTV artışı sonrası araç piyasasında dalgalanma başladı. İkinci el fiyatları yükselirken, sıfır araçta bazı markalar zam yaptı, bazıları ise kampanyalarla öne çıktı. Özellikle elektrikli araçlarda görülen fiyat artışının ardından, Türkiye’de en çok satış yapan markalar, indirime giderek elektrikli araç müşterilerini kendilerine çekmeye yöneldi.

Fiyatı düşen otomobil modellerinin bazıları şöyle:

Fiyatı düşen otomobil modellerinin bazıları şöyle:

Fiat Egea Sedan, 

Volkswagen T-Cross, 

Volkswagen Polo, 

Volkswagen Taigo, 

Opel Frontera, 

Citron C4, 

Citron C4 X, 

Opel Corsa, 

Honda Jazz e:HEV, 

Citron C3 Aircross SUV

BYD SEAL U EV

Fiyatı artan otomobil modellerinin bazıları şöyle:

Fiyatı artan otomobil modellerinin bazıları şöyle:

Tesla Model Y 

Standart Range, 

Togg T10X, 

Elektrikli Mini Cooper Countryman, 

Volkswagen Amarok, 

Otokar Foton Tundland, 

Toyota Hilux, 

BYD Seal U DM-i

Volkswagen ID.4 125kW Pure

NTV, ÖTV düzenlemesi sonrasında bazı araba modellerinin satış fiyatlarını listeledi 👇

NTV, ÖTV düzenlemesi sonrasında bazı araba modellerinin satış fiyatlarını listeledi 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Lusitano

Çok pahalı gerçekten. Alan nasıl alıyor anlamıyorum. 1.0 arabalar bile hak etmedikleri fiyatlara satılıyorlar.

maestro__

ÖTV vergi yükü ağır

Emre Keskin

doyuramadık açları

ömer

Tek maaşıyla hem ailesine bakıp hem araba sahibi olabilecek mi insanlar bu düzenleme sonrası ? Hayır.. Boş işler…