Bursa'daki Yangını Başlattığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişinin Görüntüleri ve İfadesi Ortaya Çıktı
Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. 03 HK 184 plakalı kamyonet ile istasyona gelen şüphelinin aldığı 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döktüğü ardından da pompaya geçip benzin aldığı görüldü. Şüpheli şahsın sık sık telefon ile görüşmesi dikkat çekti.
Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.
03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidon ile gözaltına alındı.
2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıktı!
Pet şişelerdeki suları çiçeklere döküp yerine aldığı benzinle ormanı yakmış!
Ufuk Aytekin ile ekipler tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ilk ifadesinde ömür boyu şeytana uymak için ağaçları tutuşturduğunu söyledi:
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