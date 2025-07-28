Bursa'daki Yangını Başlattığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişinin Görüntüleri ve İfadesi Ortaya Çıktı

Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı. Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.