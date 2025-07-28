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Bursa'daki Yangını Başlattığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişinin Görüntüleri ve İfadesi Ortaya Çıktı

Bursa'daki Yangını Başlattığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişinin Görüntüleri ve İfadesi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 12:09 Son Güncelleme: 28.07.2025 - 12:17

Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. 03 HK 184 plakalı kamyonet ile istasyona gelen şüphelinin aldığı 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döktüğü ardından da pompaya geçip benzin aldığı görüldü. Şüpheli şahsın sık sık telefon ile görüşmesi dikkat çekti.

Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

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03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidon ile gözaltına alındı.

03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidon ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince gözaltına alındı.

2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıktı!

2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıktı!

Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı. Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Pet şişelerdeki suları çiçeklere döküp yerine aldığı benzinle ormanı yakmış!

Pet şişelerdeki suları çiçeklere döküp yerine aldığı benzinle ormanı yakmış!

Şüpheli şahsın belirttiği petrol istasyonundaki benzin alma görüntülerine ulaşıldı. Benzinlikteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüpheli şahıs önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü. Daha sonra pompaya geçen şahıs 2 adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı. Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

Ufuk Aytekin ile ekipler tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ilk ifadesinde ömür boyu şeytana uymak için ağaçları tutuşturduğunu söyledi:

Ufuk Aytekin ile ekipler tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ilk ifadesinde ömür boyu şeytana uymak için ağaçları tutuşturduğunu söyledi:

Halk TV’deki habere göre; 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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