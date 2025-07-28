Bidonla Benzin Almak Yasak mı? Bidonla Benzin Alınır mı?

Benzin istasyonu markası Shell’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Bidonla yakıt alımını engelleyen bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, alımlar yalnızca özel polis karakolu izniyle yapılabilmektedir.

İstasyonlarda bidon, varil veya pet şişe gibi kaplarla müşterilere akaryakıt satışını engelleyici bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte bu tür kaplara akaryakıt doldurulması güvenli değildir. İllerde güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanun’un 11/c Maddesi’nde yer alan “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” hükmü kapsamında bir çok ilimizde valilikler zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır.Ancak sadece özel karakol izniyle alım yapılabilmektedir.