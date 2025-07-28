onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bidonla Benzin Almak Yasak mı? Bidonla Benzin Alınır mı?

Bidonla Benzin Almak Yasak mı? Bidonla Benzin Alınır mı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 12:48

Bursa’da orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerin de ortaya çıkmasıyla sosyal medyada cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de ‘Bidonla benzin almak yasak mı?’ oldu. Bidonla benzin almak konusunda bir yasal düzenleme var mı? 

İşte bidonla benzin almak yasak mı sorusunun karşılığı:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa’daki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Bursa’daki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı. Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Şüpheli şahsın belirttiği petrol istasyonundaki benzin alma görüntülerine ulaşıldı. Benzinlikteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüpheli şahıs önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü. Daha sonra pompaya geçen şahıs 2 adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı.

Bu görüntülerin de ortaya çıkmasının ardından ‘Benzinlikten bidonda benzin almak serbest mi?’ sorusunun cevabı merak edildi.

Bu görüntülerin de ortaya çıkmasının ardından ‘Benzinlikten bidonda benzin almak serbest mi?’ sorusunun cevabı merak edildi.

Benzin istasyonu markası Shell’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Bidonla yakıt alımını engelleyen bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, alımlar yalnızca özel polis karakolu izniyle yapılabilmektedir.

İstasyonlarda bidon, varil veya pet şişe gibi kaplarla müşterilere akaryakıt satışını engelleyici bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte bu tür kaplara akaryakıt doldurulması güvenli değildir. İllerde güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanun’un 11/c Maddesi’nde yer alan “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” hükmü kapsamında bir çok ilimizde valilikler zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır.Ancak sadece özel karakol izniyle alım yapılabilmektedir.

Bidonla benzin nasıl alınır?

Bidonla benzin nasıl alınır?

Bidonla benzin almak isteyenler kendilerine en yakın karakola başvurarak benzini kullanacakları mazeretlerini sunar, karakol görevlisi de izin verecek olursa kişiye yazılı izin kağıdı vermesi gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın