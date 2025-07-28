Bidonla Benzin Almak Yasak mı? Bidonla Benzin Alınır mı?
Bursa’da orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerin de ortaya çıkmasıyla sosyal medyada cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de ‘Bidonla benzin almak yasak mı?’ oldu. Bidonla benzin almak konusunda bir yasal düzenleme var mı?
İşte bidonla benzin almak yasak mı sorusunun karşılığı:
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Bursa’daki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.
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Bu görüntülerin de ortaya çıkmasının ardından ‘Benzinlikten bidonda benzin almak serbest mi?’ sorusunun cevabı merak edildi.
Bidonla benzin nasıl alınır?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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