onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Zamlar Devam Edecek: Çaya İki Ayda İkinci Zam Geldi

Zamlar Devam Edecek: Çaya İki Ayda İkinci Zam Geldi

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 17:56

Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 15 oranında zamlanan kura çaya bu ay da yüzde 3.5 zam yapıldı. Yapılan zam bugün itibariyle market raflalarına da yansımaya başladı.

Sektör temsilcileri, kuru çaya aylık oranda yıl sonuna kadar zam gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: Bloomberg HT

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de en çok tüketilen içeçeklerin başında gelen çaya son iki ayda ikinci zam geldi.

Türkiye’de en çok tüketilen içeçeklerin başında gelen çaya son iki ayda ikinci zam geldi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı. Kuru çay fiyatlarındaki zam, bugün itibariyle raflara yansımaya başladı.

Bloomberg HT’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Temmuz ayındaki yüzde 3,5 zam oranının ardından Ağustos ayı ve sonrasında da aylık bazda benzer oranlarda çaya zam yapılmasının bekleniyor. 

Söz konusu aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği dile getiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zülkarneyn

bu saatten sonra onu da kafanıza fırlatamazlar xd

ferit öztürk

bi ara yine kendi topraklarımızı bombalıyoruz, açılım süreci filan yalan olmuş başkan olmayacağını öğrendikten sonra, bi dayı ile muhabbet ediyorduk benzine ... Devamını Gör

Bozkurt

İçmeyin!