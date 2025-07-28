Zamlar Devam Edecek: Çaya İki Ayda İkinci Zam Geldi
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Türkiye’de en çok tüketilen içeçeklerin başında gelen çaya son iki ayda ikinci zam geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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bu saatten sonra onu da kafanıza fırlatamazlar xd
bi ara yine kendi topraklarımızı bombalıyoruz, açılım süreci filan yalan olmuş başkan olmayacağını öğrendikten sonra, bi dayı ile muhabbet ediyorduk benzine ... Devamını Gör
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