onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi

Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 16:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilmişti. Yaşanan flaş gelişmeye göre İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyet ve diploması da  'lisans mezuniyet' koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan 'koşullarda eksiklik' nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” iddialarıyla iptal etmesinin ardından, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) programına kayıtlı olan İmamoğlu’nun durumunu değerlendirdi. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihli ve 61 sayılı toplantısında alınan karara atıfla, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği’nde yer alan 'lisans mezuniyet şartının' sağlanmadığı belirtildi. Bu kapsamda, öğrenciliğe kabulde gerekli koşulların eksik olduğu gerekçesiyle İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz olduğuna hükmedildi.

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
69
37
7
5
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın