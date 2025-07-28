Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilmişti. Yaşanan flaş gelişmeye göre İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyet ve diploması da 'lisans mezuniyet' koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan 'koşullarda eksiklik' nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
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Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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