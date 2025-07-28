Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans Diploması İptal Edildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” iddialarıyla iptal etmesinin ardından, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) programına kayıtlı olan İmamoğlu’nun durumunu değerlendirdi. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihli ve 61 sayılı toplantısında alınan karara atıfla, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği’nde yer alan 'lisans mezuniyet şartının' sağlanmadığı belirtildi. Bu kapsamda, öğrenciliğe kabulde gerekli koşulların eksik olduğu gerekçesiyle İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz olduğuna hükmedildi.

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.