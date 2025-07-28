Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Sahibi Gökalp İçer Tutuklandı
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
Kaynak: Pointer
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“Uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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