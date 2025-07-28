onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Sahibi Gökalp İçer Tutuklandı

Kripto Para Borsası ICRYPEX’in Sahibi Gökalp İçer Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 19:27

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Kaynak: Pointer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

“Uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Türkiye’de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan ICRYPEX’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Gökalp İçer için savcılık, “Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından soruşturma başlatıldı” açıklamasını yapmış ve İçer dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın