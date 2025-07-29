600 Bin Kamu İşçisini İlgilendiriyor: Hükümetin Zam Teklifi Belli Oldu
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarına yapılacak zammın belli olacağı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Hükümeti temsilen işçi sendikaları ile görüşen TÜHİS, kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 oranında zam teklif etti.
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2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerindeki yeni teklif ortaya çıktı.
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Kamu işçileri için öngörülen zam teklifi artırılmış oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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