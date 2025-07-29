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600 Bin Kamu İşçisini İlgilendiriyor: Hükümetin Zam Teklifi Belli Oldu

600 Bin Kamu İşçisini İlgilendiriyor: Hükümetin Zam Teklifi Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 17:38

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarına yapılacak zammın belli olacağı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Hükümeti temsilen işçi sendikaları ile görüşen TÜHİS, kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 oranında zam teklif etti.

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2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerindeki yeni teklif ortaya çıktı.

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerindeki yeni teklif ortaya çıktı.

Görüşmede, işçi tarafına ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 olarak zam oranları teklif edildi.

Kamu işçileri için öngörülen zam teklifi artırılmış oldu.

Kamu işçileri için öngörülen zam teklifi artırılmış oldu.

Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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