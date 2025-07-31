Sahte Diploma Skandalında İddianame Tamamlandı: Şüpheliler Arasında Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da Var

Sahte üniversite diploması ücretlerinin 250 bin liradan 2.5 milyon liraya kadar yükseldiği, ödemelerin de kripto para ile yapıldığı ortaya çıktı. İddianamede “Hocam sistem aktif”, “Mezuniyet sorguda çıkıyor” gibi suç delili sayılan telefon mesajları da yer aldı.

İddianamede ünlü bir isim de yer aldı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in 4’üncü kuşaktan torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da sahte diploma temin etmiş.