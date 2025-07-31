Sahte Diploma Skandalında İddianame Tamamlandı: Şüpheliler Arasında Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da Var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında iddianame tamamlandı. 65 kişinin yer aldığı iddianamede Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nın da olduğu ortaya çıktı. Osmanoğlu, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi yaptırmış.
İddianamede ayrıca Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kişilerin YÖK kayıtları silinerek, üniversite mezunu olmayan kişilerin sahte diploma ile doçentlik ünvanı aldığı da yer aldı.
Kaynak: Fevzi Çakır / Habertürk
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“Sahte diploma” skandalında yaşananlar savcılığın hazırladığı iddianamede yer aldı.
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Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun dosyası ayrıldı.
Sahte diploma organize suç çetesinin akademisyenlik, mühendislik ve öğretmenlik gibi mesleklerde sahte diploma düzenlendiği ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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