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Sahte Diploma Skandalında İddianame Tamamlandı: Şüpheliler Arasında Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da Var

Sahte Diploma Skandalında İddianame Tamamlandı: Şüpheliler Arasında Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu da Var

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 19:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında iddianame tamamlandı. 65 kişinin yer aldığı iddianamede Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nın da olduğu ortaya çıktı. Osmanoğlu, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi yaptırmış.

İddianamede ayrıca Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kişilerin YÖK kayıtları silinerek, üniversite mezunu olmayan kişilerin sahte diploma ile doçentlik ünvanı aldığı da yer aldı.

Kaynak: Fevzi Çakır / Habertürk

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“Sahte diploma” skandalında yaşananlar savcılığın hazırladığı iddianamede yer aldı.

“Sahte diploma” skandalında yaşananlar savcılığın hazırladığı iddianamede yer aldı.

Sahte üniversite diploması ücretlerinin 250 bin liradan 2.5 milyon liraya kadar yükseldiği, ödemelerin de kripto para ile yapıldığı ortaya çıktı. İddianamede “Hocam sistem aktif”, “Mezuniyet sorguda çıkıyor” gibi suç delili sayılan telefon mesajları da yer aldı.

İddianamede ünlü bir isim de yer aldı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in 4’üncü kuşaktan torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da sahte diploma temin etmiş.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun dosyası ayrıldı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun dosyası ayrıldı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Osmanoğlu’nun, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte bir mezuniyet kaydı ile YÖK sistemine yerleştirildiği, ancak YÖK’ün resmi yazısında hiçbir öğrenci kaydı ya da mezuniyet belgesine rastlanmadığı bildirildi. Osmanoğlu’nun e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet sorgusu yaptığı da belirlendi. Soruşturması henüz tamamlanmadığı için hakkındaki dosya ayrıldı.

Sahte diploma organize suç çetesinin akademisyenlik, mühendislik ve öğretmenlik gibi mesleklerde sahte diploma düzenlendiği ortaya çıktı.

Sahte diploma organize suç çetesinin akademisyenlik, mühendislik ve öğretmenlik gibi mesleklerde sahte diploma düzenlendiği ortaya çıktı.

Bazı usulsüzlükler şöyle;

• M.G. – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.

• Z.K. – Hem Yıldız Teknik hem Atatürk Üniversitesi mezunu gibi kaydedildi.

• G.C.G. – İki üniversiteden sahte diploma aldı, not yükseltme yapıldı.

• M.K. – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu gösterildi.

• N.D.B. – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte mezuniyet kaydı var.

• N.T. – Tıbbi Dokümantasyon mezunu gibi gösterildi. Öğrenci kaydı yok.

• O.E. – Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü’nden sahte mezun.

• Ö.Y. – Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu gibi gösterildi.

• Ö.B. – Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu gibi kaydedildi.

• Ş.A.A. – İlk ve Acil Yardım programı üzerinden sahte mezun oldu.

• İ.C.E. – Çok sayıda kamu görevlisinin adına sahte e-imza üretti.

• Z.G. – Not ortalaması (AGNO) 2.53’ten 3.05’e yükseltildi.

• A.A. – Selçuk Üniversitesi ön lisans mezunu iken, Atatürk Üniversitesi inşaat mühendisi gibi gösterildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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