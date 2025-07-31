Eski Tip Ehliyetini Yenilemeyenler Üzülmesin! Ehliyet Yenileme Süresi 31 Ekim’e Uzatıldı
Eski tip ehliyetlerin 15 TL bedelle yenilenmesi bugün saat 17:00’de bitmişti. Randevu alamayanlar ve yenilemeye gidemeyenler üzülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sevindirici haber geldi.
Daha önce 3 kez ertelenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih bu kez de 31 Ekim’e uzatıldı.
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Daha önce 3 kez uzatılan ehliyet yenileme süresi bir kez daha uzatıldı, son tarih 31 Ekim oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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