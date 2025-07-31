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Eski Tip Ehliyetini Yenilemeyenler Üzülmesin! Ehliyet Yenileme Süresi 31 Ekim’e Uzatıldı

Eski Tip Ehliyetini Yenilemeyenler Üzülmesin! Ehliyet Yenileme Süresi 31 Ekim’e Uzatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 18:52 Son Güncelleme: 31.07.2025 - 19:09

Eski tip ehliyetlerin 15 TL bedelle yenilenmesi bugün saat 17:00’de bitmişti. Randevu alamayanlar ve yenilemeye gidemeyenler üzülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sevindirici haber geldi. 

Daha önce 3 kez ertelenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih bu kez de 31 Ekim’e uzatıldı.

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Daha önce 3 kez uzatılan ehliyet yenileme süresi bir kez daha uzatıldı, son tarih 31 Ekim oldu.

Daha önce 3 kez uzatılan ehliyet yenileme süresi bir kez daha uzatıldı, son tarih 31 Ekim oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin üç ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, son tarih olarak 31 Ekim 2025'in belirlendiğini açıkladı.

Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için SON TARİH 31 Ekim 2025”

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK

Son tarih: 31 Ekim 2025

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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