İskenderun’da 2 Asker Susuzluk Nedeniyle Şehit Olmuştu: "Tüm Bölük Ceza Olarak Güneşin Altında Bekletilmiş"
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 askerin hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bakanlık bugün birliğin tüm faaliyetlerinin incelendiğini açıkladı.
Nefes Gazetesi’nden Aytunç Erkin'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise askerlikten firar eden 3 asker için tüm bölüğe ceza verildiğini ve bu sebeple 2 askerin şehit olduğunu iddia etti.
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan askeri birlikte 2 askerin susuzluk nedeniyle şehit olması gündemde.
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CHP’li Yankı Bağcıoğlu’ndan askerlere ceza verildi iddiası.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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