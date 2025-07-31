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İskenderun’da 2 Asker Susuzluk Nedeniyle Şehit Olmuştu: "Tüm Bölük Ceza Olarak Güneşin Altında Bekletilmiş"

İskenderun’da 2 Asker Susuzluk Nedeniyle Şehit Olmuştu: "Tüm Bölük Ceza Olarak Güneşin Altında Bekletilmiş"

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 16:34

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 askerin hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bakanlık bugün birliğin tüm faaliyetlerinin incelendiğini açıkladı. 

Nefes Gazetesi’nden Aytunç Erkin'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise askerlikten firar eden 3 asker için tüm bölüğe ceza verildiğini ve bu sebeple 2 askerin şehit olduğunu iddia etti.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan askeri birlikte 2 askerin susuzluk nedeniyle şehit olması gündemde.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan askeri birlikte 2 askerin susuzluk nedeniyle şehit olması gündemde.

Milli Savunma Bakanlığı, birlikte görevli 7 askerin yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğünü açıklamıştı.

Bakanlık, 2 askerin ilk incelemere göre aşırı sıvı kaybına (dehidrasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle şehit olduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık değerlendirme toplantısında da “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.' açıklaması yapıldı.

CHP’li Yankı Bağcıoğlu’ndan askerlere ceza verildi iddiası.

CHP’li Yankı Bağcıoğlu’ndan askerlere ceza verildi iddiası.

Nefes Gazetesi’nden Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise hastanede tedavi altındaki askerlerin aileleriyle konuştuğunu söyledi.

“Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere. İş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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