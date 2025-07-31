İskenderun’da 2 Asker Susuzluk Nedeniyle Şehit Olmuştu: "Tüm Bölük Ceza Olarak Güneşin Altında Bekletilmiş"

Milli Savunma Bakanlığı, birlikte görevli 7 askerin yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğünü açıklamıştı.

Bakanlık, 2 askerin ilk incelemere göre aşırı sıvı kaybına (dehidrasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle şehit olduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık değerlendirme toplantısında da “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.' açıklaması yapıldı.