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Lunaparkta Faciadan Dönüldü! Eğlence Aracı Yere Çakıldı

Lunaparkta Faciadan Dönüldü! Eğlence Aracı Yere Çakıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 15:57

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Suudi Arabistan’da bir lunaparkta faciadan dönüldü. Eğlence aracının kırılması sonucu 23 kişi yaralandı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Eğlence aracı ikiye ayrıldı. 23 kişi yaralandı.

Eğlence aracı ikiye ayrıldı. 23 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan’ın Taif kentindeki bir lunaparkta ‘360 Degrees’ adlı büyük eğlence aracı kaza yaşadı. Eğlence aracının ana taşıyıcı direğinin ikiye ayrıldığı belirtildi. Yüksek hızla çalışan aracın kırılan parçasının yere çarptığı ve içindeki 23 yolcunun çarpmanın etkisiyle yaralandığı kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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