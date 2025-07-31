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Marmara Denizi Sallandı! Silivri Açıklarındaki Depremin Ardından Ahmet Ercan'dan Açıklama

Marmara Denizi Sallandı! Silivri Açıklarındaki Depremin Ardından Ahmet Ercan'dan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 14:35

Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 31 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ülkesi olan Türkiye'de meydana gelen her deprem korku ve panik yaratırken büyük depremin habercisi olup olmadığı merak edildi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen son depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Marmara Denizi, 31 Temmuz Perşembe günü 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Marmara Denizi, 31 Temmuz Perşembe günü 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Saat 13.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5; derinliği ise 9.91 kilometre olarak açıklandı. 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde ve ardından 5'e varan artçılarla sallanan Marmara Denizi'nde yaşanan her deprem vatandaşları tedirgin ediyor. Uzmanlar Marmara'da büyüklüğü 7.5'e varan bir deprem beklediklerini dile getirirken yaşanan her sarsıntının haberci olup olmadığı merak ediliyor. Peki Marmara Denizi'ndeki son deprem haberci mi?

Silivri açıklarındaki depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama.

Silivri açıklarındaki depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama.
twitter.com

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda önceki gün 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı meydana gelmedi. Ancak Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Denizi’nde gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından X hesabından Kamçatka’yı hatırlatarak bir paylaşım yaptı. 

Ercan'ın paylaşımı şöyle oldu:

' 8,8 Kamçatka depreminden sonra tüm yeryuvarı kabuğu halen serbest salınımda. Tüm diri kırıklar gıcırdıyor. Bunlar küçüklü büyüklü deprem üretecekler. Şimdi de İstanbul Silivri açıklarında M3,7’lik depremcik oluştu. Ardından büyük deprem gelmesini beklemiyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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