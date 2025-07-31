Marmara Denizi Sallandı! Silivri Açıklarındaki Depremin Ardından Ahmet Ercan'dan Açıklama
Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 31 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ülkesi olan Türkiye'de meydana gelen her deprem korku ve panik yaratırken büyük depremin habercisi olup olmadığı merak edildi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen son depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Marmara Denizi, 31 Temmuz Perşembe günü 3.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.
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Silivri açıklarındaki depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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