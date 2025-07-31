Marmara Denizi Sallandı! Silivri Açıklarındaki Depremin Ardından Ahmet Ercan'dan Açıklama

Saat 13.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5; derinliği ise 9.91 kilometre olarak açıklandı. 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde ve ardından 5'e varan artçılarla sallanan Marmara Denizi'nde yaşanan her deprem vatandaşları tedirgin ediyor. Uzmanlar Marmara'da büyüklüğü 7.5'e varan bir deprem beklediklerini dile getirirken yaşanan her sarsıntının haberci olup olmadığı merak ediliyor. Peki Marmara Denizi'ndeki son deprem haberci mi?