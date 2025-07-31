Schengen’de Yeni Dönem: 12 Ekim’den İtibaren Başlıyor

Avrupa Birliği, Schengen bölgesine AB dışından gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını elektronik olarak takip edecek yeni bir sistemi 12 Ekim itibarıyla hayata geçirecek.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) 12 Ekim'den başlayarak 6 ay süresince kademeli olarak uygulanacağı ve bu sürecin ardından tüm sınır kapılarında tam kapasiteyle devreye alınacağı belirtildi. Yeni sistemin hem sınır görevlileri hem ulaşım sektörü hem de yolcular açısından sorunsuz şekilde benimsenmesi için aşamalı geçişin planlandığı ifade edildi. Komisyon, bu adımın AB’nin daha etkili ve güvenli bir sınır yönetim sistemi kurma hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.

EES sistemi kapsamında, Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz tanıma verileri dijital olarak kaydedilecek. Bu uygulamanın amacı, düzensiz girişlerin önlenmesi ve yasa dışı hareketlerin daha sıkı denetim altına alınması olarak açıklandı.