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Schengen’de Yeni Dönem: 12 Ekim’den İtibaren Başlıyor

Schengen’de Yeni Dönem: 12 Ekim’den İtibaren Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 11:12

Schengen bölgesi için yeni karar alındı. Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışları artık dijital ortamda kaydedilecek. Yeni uygulama 'Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi' 12 Ekim’den itibaren devreye girecek.

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Schengen'de yeni dönem 12 Ekim'de başlıyor.

Schengen'de yeni dönem 12 Ekim'de başlıyor.

Avrupa Birliği, Schengen bölgesine AB dışından gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını elektronik olarak takip edecek yeni bir sistemi 12 Ekim itibarıyla hayata geçirecek.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) 12 Ekim'den başlayarak 6 ay süresince kademeli olarak uygulanacağı ve bu sürecin ardından tüm sınır kapılarında tam kapasiteyle devreye alınacağı belirtildi. Yeni sistemin hem sınır görevlileri hem ulaşım sektörü hem de yolcular açısından sorunsuz şekilde benimsenmesi için aşamalı geçişin planlandığı ifade edildi. Komisyon, bu adımın AB’nin daha etkili ve güvenli bir sınır yönetim sistemi kurma hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.

EES sistemi kapsamında, Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz tanıma verileri dijital olarak kaydedilecek. Bu uygulamanın amacı, düzensiz girişlerin önlenmesi ve yasa dışı hareketlerin daha sıkı denetim altına alınması olarak açıklandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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