Schengen’de Yeni Dönem: 12 Ekim’den İtibaren Başlıyor
Schengen bölgesi için yeni karar alındı. Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışları artık dijital ortamda kaydedilecek. Yeni uygulama 'Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi' 12 Ekim’den itibaren devreye girecek.
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Schengen'de yeni dönem 12 Ekim'de başlıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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