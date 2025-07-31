Ünü Sınırları Aşmıştı! 'Sarışın' Aslan 1.8 Milyon TL Ödeyen Avcılar Tarafından Öldürüldü

Hayvan hakları savunucuları, Blondie’nin de benzer şekilde yüksek meblağlar ödeyen avcıların hedefi haline geldiğini söylüyor. İddialara göre, Blondie günlerce çürük etle yemlenerek avcıların bulunduğu bölgeye çekildi. Avcıların Sarışın'ı öldürmek için en az 35 bin sterlin (yaklaşık 1,8 milyon TL) ödediği söyleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silahlı avcıların ölen aslanın başında poz verdikleri görülüyor. Bu kare gelen yoğun tepkilerin ardından kısa süre sonra silindi.

Blondie’nin GPS’li tasmasının sponsorluğunu üstlenen Africa Geographic’in CEO’su Simon Espley, olayın, takip edilen ve koruma altındaki bir aslanın bile ticari av organizasyonlarının hedefi olabileceğini ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bu durum, hiçbir aslanın güvende olmadığını trajik biçimde gözler önüne seriyor' dedi.