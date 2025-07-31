Ünü Sınırları Aşmıştı! 'Sarışın' Aslan 1.8 Milyon TL Ödeyen Avcılar Tarafından Öldürüldü
Ünü sınırları aşan ve Oxford araştırmacıları tarafından araştırmalara konu olan 'Blondie' (Sarışın) isimli aslan öldürüldü. Zimbabve'de ulusal parkta yaşayan aslan 35 bin sterlin (1.8 milyon TL) ödeyen avcılar tarafından hayattan koparıldı.
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Efsanevi aslan Sarışın, avcıların kurbanı oldu!
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35 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) ödeyip öldürdüler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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