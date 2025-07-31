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Ünü Sınırları Aşmıştı! 'Sarışın' Aslan 1.8 Milyon TL Ödeyen Avcılar Tarafından Öldürüldü

Ünü Sınırları Aşmıştı! 'Sarışın' Aslan 1.8 Milyon TL Ödeyen Avcılar Tarafından Öldürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.07.2025 - 08:56

Ünü sınırları aşan ve Oxford araştırmacıları tarafından araştırmalara konu olan 'Blondie' (Sarışın) isimli aslan öldürüldü. Zimbabve'de ulusal parkta yaşayan aslan 35 bin sterlin (1.8 milyon TL) ödeyen avcılar tarafından hayattan koparıldı.

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Efsanevi aslan Sarışın, avcıların kurbanı oldu!

Efsanevi aslan Sarışın, avcıların kurbanı oldu!

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaklaşık üç ay önce GPS'li tasma takarak izlemeye başladığı Blondie adlı beş yaşındaki erkek aslan, uzun vadeli bir araştırma çalışmasının parçasıydı. Ancak Blondie’nin sonu, 2015 yılında ABD'li bir avcı tarafından öldürülen ve dünya çapında infiale neden olan Cecil isimli aslanın akıbetiyle neredeyse aynı oldu.

35 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) ödeyip öldürdüler.

35 bin sterlin (yaklaşık 1.8 milyon TL) ödeyip öldürdüler.

Hayvan hakları savunucuları, Blondie’nin de benzer şekilde yüksek meblağlar ödeyen avcıların hedefi haline geldiğini söylüyor. İddialara göre, Blondie günlerce çürük etle yemlenerek avcıların bulunduğu bölgeye çekildi. Avcıların Sarışın'ı öldürmek için en az 35 bin sterlin (yaklaşık 1,8 milyon TL) ödediği söyleniyor. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silahlı avcıların ölen aslanın başında poz verdikleri görülüyor. Bu kare gelen yoğun tepkilerin ardından kısa süre sonra silindi.  

Blondie’nin GPS’li tasmasının sponsorluğunu üstlenen Africa Geographic’in CEO’su Simon Espley, olayın, takip edilen ve koruma altındaki bir aslanın bile ticari av organizasyonlarının hedefi olabileceğini ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bu durum, hiçbir aslanın güvende olmadığını trajik biçimde gözler önüne seriyor' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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