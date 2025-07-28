onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Flört Uygulaması Hacklendi: 72 Bin Fotoğraf İfşa Edildi

Ünlü Flört Uygulaması Hacklendi: 72 Bin Fotoğraf İfşa Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 17:29

Tea isimli flört uygulaması hacklendi. Hacker 72 bin fotoğrafı ifşa etti. Yaşanan olaydan Şubat 2024 öncesinde kaydolmuş kullanıcıların etkilendiği söylendi. Şirket açıklamasında ise 'Sistemlerimizi güvenceye almak için gece gündüz çalışıyoruz' ifadeleri yer aldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Flört uygulaması hacklendi, 72 bin fotoğraf ifşa edildi.

Kadınların, çıktıkları erkeklerle ilgili anonim değerlendirme ve yorum yapabildikleri bir uygulama olan Tea, ciddi bir veri ihlali yaşandığını duyurdu. Şirket, hackerların yaklaşık 72 bin görsel içeriğe erişim sağladığını açıkladı.

Tea adına konuşan bir yetkili, sistemlerine yetkisiz erişimin tespit edildiğini doğruladı. Açıklamaya göre, hackerlar 13 bin adet selfie ile kimlik doğrulama amacıyla yüklenen fotoğrafların yanı sıra gönderiler, doğrudan mesajlar ve yorumlara ait toplam 72 bin görseli ele geçirdi.

Şirket, yaşanan ihlalin ardından üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarıyla çalışmaya başladıklarını ve sistem güvenliği için 24 saat boyunca müdahalede bulunduklarını belirtti. Açıklamada, e-posta adresleri veya telefon numaralarının sızdırılmadığı, sadece Şubat 2024 öncesinde kayıt yaptıran kullanıcıların etkilendiği vurgulandı.

“Kadınlar flört ederken asla güvenliklerinden ödün vermemeli”

“Kadınlar flört ederken asla güvenliklerinden ödün vermemeli”

Güvenlik açığı ilk kez Cuma sabahı 404 Media tarafından kamuoyuna duyuruldu. “Kadınlar flört ederken asla güvenliklerinden ödün vermemeli” sloganıyla bilinen Tea, kullanıcıların erkekler hakkında tıpkı Yelp'te olduğu gibi anonim yorumlar yapabildiği bir sosyal platform olarak dikkat çekiyor.

Uygulamanın popülaritesi ise son günlerde hızla arttı. Tea, yalnızca Instagram üzerinden, son birkaç gün içinde iki milyonu aşkın kişinin uygulamaya katılmak istediğini belirtti.

Tea’ya kayıt olmak isteyenlerin selfie çekerek kimlik doğrulaması yapması gerekiyor. Uygulama, bu fotoğrafların onay süreci tamamlandıktan sonra silindiğini iddia ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın