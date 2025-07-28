Ünlü Flört Uygulaması Hacklendi: 72 Bin Fotoğraf İfşa Edildi

Kadınların, çıktıkları erkeklerle ilgili anonim değerlendirme ve yorum yapabildikleri bir uygulama olan Tea, ciddi bir veri ihlali yaşandığını duyurdu. Şirket, hackerların yaklaşık 72 bin görsel içeriğe erişim sağladığını açıkladı.

Tea adına konuşan bir yetkili, sistemlerine yetkisiz erişimin tespit edildiğini doğruladı. Açıklamaya göre, hackerlar 13 bin adet selfie ile kimlik doğrulama amacıyla yüklenen fotoğrafların yanı sıra gönderiler, doğrudan mesajlar ve yorumlara ait toplam 72 bin görseli ele geçirdi.

Şirket, yaşanan ihlalin ardından üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarıyla çalışmaya başladıklarını ve sistem güvenliği için 24 saat boyunca müdahalede bulunduklarını belirtti. Açıklamada, e-posta adresleri veya telefon numaralarının sızdırılmadığı, sadece Şubat 2024 öncesinde kayıt yaptıran kullanıcıların etkilendiği vurgulandı.