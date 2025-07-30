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Herkesi Tedirgin Eden "Kedi Tüyü Yuttuğu İçin Öldü" Haberinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Herkesi Tedirgin Eden "Kedi Tüyü Yuttuğu İçin Öldü" Haberinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 23:52

Geçtiğimiz günlerde O.D. isimli 65 yaşındaki bir vatandaşın kedi tüyü yuttuğu için öldüğü iddia edilmişti. Bu haber, kedi ve köpek dostu olanlarda ister istemez bir panik yarattı. Peki bu haberin aslı var mı, kedi tüyü insanı öldürebilir mi?

Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar'ın açıklamalarına göre O.D. isimli vatandaşın vefat sebebi, aslında kedi tüyü değil.

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"Kedi tüyü yuttuğu için öldü" haberleri yalan çıktı.

"Kedi tüyü yuttuğu için öldü" haberleri yalan çıktı.

65 yaşındaki O.D. isimli vatandaşın kedi tüyü sebebiyle vefat ettiği haberi, evinde hayvan besleyen birçok kişiyi endişeye sürükledi. Bazı kişilerde alerjiye sebep olabilen kedi tüyünün ölüme de sebep olabileceği düşüncesi tedirginlik yarattı. Fakat gerçeğin aslında böyle olmadığı ortaya çıktı.

Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar,  O.D. isimli vatandaşın kedi tüyü nedeniyle değil, kanserden vefat ettiğini açıkladı. Alemdar, 'Haber sitelerinde çıkan 'Kedi tüyü nedeniyle vefat etti' haberleri, muhtemelen kendisinin çok bilinen hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış algıya bağlı yapılmıştır. ' dedi. 'Gerçek ölüm nedeni akciğerlerindeki kanser tutulumu olup kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz. Ölüm nedeninin kedi tüyü yutmasıyla bir ilgisi yok.' diyen Alemdar yine de uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

Hastalığı olanların ve hassas kişilerin hayvanlarla temas konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor.

Hastalığı olanların ve hassas kişilerin hayvanlarla temas konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Aziz Öğütlü, evcil hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve 'zoonotik hastalıklar' olarak adlandırılan bazı enfeksiyonların gerekli önlemler alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Evcil hayvanların tüylerinden, tükürüklerinden ve derilerinden dökülen partiküller, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor, köpek ve kedilerden bulaşabilen iç ve dış parazitler çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. 

Bu nedenle astımlı kişilerin ve alerjik bireylerin ecil hayvanların yanında daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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