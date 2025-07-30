Herkesi Tedirgin Eden "Kedi Tüyü Yuttuğu İçin Öldü" Haberinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde O.D. isimli 65 yaşındaki bir vatandaşın kedi tüyü yuttuğu için öldüğü iddia edilmişti. Bu haber, kedi ve köpek dostu olanlarda ister istemez bir panik yarattı. Peki bu haberin aslı var mı, kedi tüyü insanı öldürebilir mi?
Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar'ın açıklamalarına göre O.D. isimli vatandaşın vefat sebebi, aslında kedi tüyü değil.
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"Kedi tüyü yuttuğu için öldü" haberleri yalan çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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