Herkesi Tedirgin Eden "Kedi Tüyü Yuttuğu İçin Öldü" Haberinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde O.D. isimli 65 yaşındaki bir vatandaşın kedi tüyü yuttuğu için öldüğü iddia edilmişti. Bu haber, kedi ve köpek dostu olanlarda ister istemez bir panik yarattı. Peki bu haberin aslı var mı, kedi tüyü insanı öldürebilir mi?

Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar'ın açıklamalarına göre O.D. isimli vatandaşın vefat sebebi, aslında kedi tüyü değil.

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