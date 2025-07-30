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Türkiye’nin En Yaşlı Kadınıydı: Hodi Gürkan 131 Yaşında Vefat Etti

Türkiye’nin En Yaşlı Kadınıydı: Hodi Gürkan 131 Yaşında Vefat Etti

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 12:08

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye’nin en yaşlı kadını olan ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Hodi Gürkan’ın dün 131 yaşında vefat ettiği ortaya çıktı.

Gürkan’ın toplam 7 çocuğu ve 110 torunu bulunuyordu.

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Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan’dan kötü haber geldi.

Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan’dan kötü haber geldi.

Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan dün hayatını kaybetti. 

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. 

Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Hodi Gürkan'ın geçmişte çekilmiş görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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