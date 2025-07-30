Türkiye’nin En Yaşlı Kadınıydı: Hodi Gürkan 131 Yaşında Vefat Etti
Nüfus kayıtlarına göre Türkiye’nin en yaşlı kadını olan ve Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Hodi Gürkan’ın dün 131 yaşında vefat ettiği ortaya çıktı.
Gürkan’ın toplam 7 çocuğu ve 110 torunu bulunuyordu.
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Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan’dan kötü haber geldi.
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Hodi Gürkan'ın geçmişte çekilmiş görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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