Türkiye’ye Gelince "İçi Cız" Eden Gurbetçi: "Biz 11 Ay Çalışıyoruz, Burada ise Her Hafta Sonu Tatil"

Lüks aracıyla Türkiye’ye gelen Musa Çelikkılıç sınır kapısında yaptığı açıklamada, “Avrupa'daki eğitim sisteminde göçmen çocukların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, 'Daha çocuk yuvasından itibaren geleceğimiz planlanıyor. İşçi çocuğu işçi kalsın, bize çalışsın isteniyor. Onların çocuklarına özel ilgi var. Doktor, öğretmen, mühendis olmaları için yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklarımız ise arka planda tutuluyor' dedi.

Türkiye'ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren Çelikkılıç, 'Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz' diye konuştu.