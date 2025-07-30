Türkiye’ye Gelince "İçi Cız" Eden Gurbetçi: "Biz 11 Ay Çalışıyoruz, Burada ise Her Hafta Sonu Tatil"
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatil için Türkiye’ye dönmesinde yoğunluk yaşanıyor. Aracıyla sınır kapısından ülkeye giriş yapan ve Türkiye’ye gelince “içinin cız” ettiğini söyleyen Musa Çelikkılıç, gurbetçilere yönelik eleştirilere cevap verdi. Almanya’da 11 ay boyunca sürekli çalıştığını iddia eden Çelikkılıç, “Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok' dedi.
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Yıllık tatilini geçirmek için Almanya’da Uşak’a gelen gurbetçi bir vatandaşın açıklamaları gündem oldu.
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“Biz 1 ay tatil için 11 ay boyunca çalışıyoruz ama burada her hafta sonu tatil”
Gurbetçi vatandaşın ilginç açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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