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Türkiye’ye Gelince "İçi Cız" Eden Gurbetçi: "Biz 11 Ay Çalışıyoruz, Burada ise Her Hafta Sonu Tatil"

Türkiye’ye Gelince "İçi Cız" Eden Gurbetçi: "Biz 11 Ay Çalışıyoruz, Burada ise Her Hafta Sonu Tatil"

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 10:36

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatil için Türkiye’ye dönmesinde yoğunluk yaşanıyor. Aracıyla sınır kapısından ülkeye giriş yapan ve Türkiye’ye gelince “içinin cız” ettiğini söyleyen Musa Çelikkılıç, gurbetçilere yönelik eleştirilere cevap verdi. Almanya’da 11 ay boyunca sürekli çalıştığını iddia eden Çelikkılıç, “Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok' dedi.

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Yıllık tatilini geçirmek için Almanya’da Uşak’a gelen gurbetçi bir vatandaşın açıklamaları gündem oldu.

Yıllık tatilini geçirmek için Almanya’da Uşak’a gelen gurbetçi bir vatandaşın açıklamaları gündem oldu.

Lüks aracıyla Türkiye’ye gelen Musa Çelikkılıç sınır kapısında yaptığı açıklamada, “Avrupa'daki eğitim sisteminde göçmen çocukların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, 'Daha çocuk yuvasından itibaren geleceğimiz planlanıyor. İşçi çocuğu işçi kalsın, bize çalışsın isteniyor. Onların çocuklarına özel ilgi var. Doktor, öğretmen, mühendis olmaları için yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklarımız ise arka planda tutuluyor' dedi.

Türkiye'ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren Çelikkılıç, 'Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz' diye konuştu.

“Biz 1 ay tatil için 11 ay boyunca çalışıyoruz ama burada her hafta sonu tatil”

“Biz 1 ay tatil için 11 ay boyunca çalışıyoruz ama burada her hafta sonu tatil”

Avrupa'daki yaşam şartlarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Çelikkılıç, 'Orada para sokakta süpürülmüyor. Bir işe girebilmek için yıllarca uğraşıyoruz. 11 ay boyunca üç vardiya çalışıyoruz, gece gündüz demiyoruz. Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok' dedi.

Gurbeçilerin kullandığı lüks araçların önemsiz olduğunu söyleyen Çelikkılıç, 'Keşke Türkiye'de olsam da Mercedes yerine Doğan sürsem. O da ayağımı yerden kesiyor sonuçta' ifadelerini kullandı.

Gurbetçi vatandaşın ilginç açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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