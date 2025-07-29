Tatile Geldiği Türkiye'de Çalışanları Çekerek Alaya Alan Gurbetçi Şimşekleri Üzerine Çekti

Türkiye uzun çalışma saatleri, yıllık izin ve diğer yan haklarda dünya ortalamasına göre çalışan adına kötü şartlar sunan ülkeler arasında. Tabii ücretlerin yetersizliği de memleketin yegane sorunlarından. Ancak bir gurbetçi izne geldiği Türkiye'deki çalışanları paylaştı ve 'Evet Türkiye'de çalışma şartları çok zormuş, tabii.' başlığıyla ironik bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım tepki çekti.