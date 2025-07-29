Tatile Geldiği Türkiye'de Çalışanları Çekerek Alaya Alan Gurbetçi Şimşekleri Üzerine Çekti
Türkiye uzun çalışma saatleri, yıllık izin ve diğer yan haklarda dünya ortalamasına göre çalışan adına kötü şartlar sunan ülkeler arasında. Tabii ücretlerin yetersizliği de memleketin yegane sorunlarından. Ancak bir gurbetçi izne geldiği Türkiye'deki çalışanları paylaştı ve 'Evet Türkiye'de çalışma şartları çok zormuş, tabii.' başlığıyla ironik bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım tepki çekti.
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Sinem isimli kullanıcının paylaştığı video şöyle;
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Tabii tepkiler de gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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