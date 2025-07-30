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Hurda Araçlar için ÖTV Teşviki mi Geliyor? TBMM’ye Yasa Teklifi Sunuldu İddiası

Hurda Araçlar için ÖTV Teşviki mi Geliyor? TBMM’ye Yasa Teklifi Sunuldu İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 11:28

Türkiye’de fabrika çıkışlı sıfır araç almak uygulanan ÖTV nedeniyle oldukça zor. Bu sebeple vatandaşlar trafikte eski araçlarıyla yer alıyor. Trafiğe kayıtlı 20 yaşının üzerinde araçlar için ÖTV muafiyeti sağlayan yasa teklifinin TBMM’ye sunulduğu iddia edilse de henüz resmi bir evrak paylaşılmadı.

2019 yılında yapılan hurda araçlara ÖTV indiriminden onbinlerce kişin yaralanmıştı.

Kaynak: NTV

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TBMM’ye sunulduğu iddia edilen hurda araçlara ÖTV indirimi yasa teklifi vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

TBMM’ye sunulduğu iddia edilen hurda araçlara ÖTV indirimi yasa teklifi vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

NTV’de yer alan habere göre; Meclis’in sitesinde henüz yasa teklifi bulunmuyor. Bu sebeple hurda araç satışında bulunanlardan devir alma, hurda araç almaya çalışmak için erken davranmamakta fayda görülebilir. Spekülatif haberler, sosyal medya paylaşımlarına da itibar edilmemesi gerekiyor.

2019 yılındaki hurda araç yasasında neler yaşanmıştı?

2019 yılındaki hurda araç yasasında neler yaşanmıştı?

2019 yılındaki hurda indirimi teşviğinden birçok kişi ÖTV indiriminden yararlanmıştı. 

Adına kayıtlı 16 yaşından büyük olan otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında hurda indiriminden yararlanılıyordu.

2019 yılındaki yasada ÖTV muafiyeti yerine ÖTV’de indirim uygulanmıştı.

Uzmanlar ÖTV’deki artışın yeni yapılması sebebiyle ÖTV muafiyetinin olmayacağını belirtiyor.

Uzmanlar ÖTV’deki artışın yeni yapılması sebebiyle ÖTV muafiyetinin olmayacağını belirtiyor.

ÖTV matrah ve oranları yeniden belirlenmişken, Hazine'nin sıfır araç satışlarından vergi geliri artarken ve ülke ekonomisinin reformlarla güçlendirilmesi devam ederken, cari açığın oluşması için önlemler alınırken, petrol ithalatı azaltılmak istenirken, sıfır araç satışları rekor kırarken ÖTV muafiyetinin Meclis'ten geçmesi beklentileri zayıflıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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