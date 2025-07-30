Hurda Araçlar için ÖTV Teşviki mi Geliyor? TBMM’ye Yasa Teklifi Sunuldu İddiası
Türkiye’de fabrika çıkışlı sıfır araç almak uygulanan ÖTV nedeniyle oldukça zor. Bu sebeple vatandaşlar trafikte eski araçlarıyla yer alıyor. Trafiğe kayıtlı 20 yaşının üzerinde araçlar için ÖTV muafiyeti sağlayan yasa teklifinin TBMM’ye sunulduğu iddia edilse de henüz resmi bir evrak paylaşılmadı.
2019 yılında yapılan hurda araçlara ÖTV indiriminden onbinlerce kişin yaralanmıştı.
Kaynak: NTV
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TBMM’ye sunulduğu iddia edilen hurda araçlara ÖTV indirimi yasa teklifi vatandaşlar arasında heyecan yarattı.
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2019 yılındaki hurda araç yasasında neler yaşanmıştı?
Uzmanlar ÖTV’deki artışın yeni yapılması sebebiyle ÖTV muafiyetinin olmayacağını belirtiyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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