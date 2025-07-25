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Tesla'dan ÖTV Zammı Açıklaması: Yeni Araç Satışları Geçici Olarak Durduruldu

Tesla'dan ÖTV Zammı Açıklaması: Yeni Araç Satışları Geçici Olarak Durduruldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 18:12

Türkiye'de otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında düzenleme yapıldı. ÖTV zamlarının ardından Tesla'dan Türkiye için yeni bir açıklama geldi. ÖTV açıklaması yapan Tesla, temmuz ayı için planlanan listemelerin geçici olarak durdurulduğunu paylaştı.

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Otomobillere uygulanan ÖTV oranları değişti.

Otomobillere uygulanan ÖTV oranları değişti.

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

'Plug-in hibrit araçlar'da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

Tesla ÖTV zammı açıklaması yaptı:

Tesla ÖTV zammı açıklaması yaptı:
twitter.com

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Düzenlemesi Hakkında

– Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır.

– Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.

– ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın.

Teşekkür ederiz, heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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