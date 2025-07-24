Cem Küçük ÖTV Oranlarına Tepki Gösterdi
Otomobilde ÖTV oranları değişti. Karar 24 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. ÖTV oranlarının değişmesine tepki gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Cem Küçük X hesabından yaptığı paylaşımda 'Millet zor nefes alıyor' sözleriyle eleştiride bulundu. İşte detaylar!
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Otomobilde ÖTV oranları yeniden belirlendi.
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ÖTV oranlarını değişmesi tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de gazeteci Cem Küçük oldu.
ÖTV oranlarının değişmesine destek veren de oldu tepki gösteren de... İşte o yorumlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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