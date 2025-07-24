Cem Küçük ÖTV Oranlarına Tepki Gösterdi

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla otomobilde ÖTV oranları değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.