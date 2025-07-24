onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Cem Küçük ÖTV Oranlarına Tepki Gösterdi

Cem Küçük ÖTV Oranlarına Tepki Gösterdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 13:04 Son Güncelleme: 24.07.2025 - 14:25

Otomobilde ÖTV oranları değişti. Karar 24 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. ÖTV oranlarının değişmesine tepki gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Cem Küçük X hesabından yaptığı paylaşımda 'Millet zor nefes alıyor' sözleriyle eleştiride bulundu. İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomobilde ÖTV oranları yeniden belirlendi.

Otomobilde ÖTV oranları yeniden belirlendi.

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla otomobilde ÖTV oranları değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

Detaylar için👇🏻

ÖTV oranlarını değişmesi tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de gazeteci Cem Küçük oldu.

ÖTV oranlarını değişmesi tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de gazeteci Cem Küçük oldu.
twitter.com

X hesabından paylaşımda bulunan Cem Küçük, 'Hiç iyi olmadı. Millet zaten zor nefes alıyor' ifadelerini kullandı.

ÖTV oranlarının değişmesine destek veren de oldu tepki gösteren de... İşte o yorumlar👇🏻

ÖTV oranlarının değişmesine destek veren de oldu tepki gösteren de... İşte o yorumlar👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın