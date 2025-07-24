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Düşük Emekli Maaşını Yükseltmenin Yolları: SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Nasıl Memur Emeklisi Olabilir?

Düşük Emekli Maaşını Yükseltmenin Yolları: SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Nasıl Memur Emeklisi Olabilir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 12:41

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, belirli şartları yerine getirerek yeniden memur statüsünde emekli olabiliyor. Ancak bunun için izlenmesi gereken kritik adımlar var. Peki bu adımlar neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde kaleme aldı. İşte detaylar!

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi nasıl memur emeklisi olabilir?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi nasıl memur emeklisi olabilir?

Türkiye’de emeklilik maaşları, çalışılan sigorta statüsüne göre değişiklik gösteriyor. 5434 sayılı Kanun’a tabi memur emeklileri, genellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha yüksek maaş alıyor. Ancak memuriyetten ayrılıp, son yıllarda SSK veya Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek emekli olan birçok kişi, düşük maaşlarla yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor.

Peki bu kişiler, yeniden memur emeklisi olarak daha yüksek aylık alma hakkına sahip olabilir mi?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde SSK veya Bağ-Kur emeklisinin nasıl devlet memuru olabileceğini anlattı?

Kaynak

Emekli maaşını yükseltmek için ne yapmalı?

Emekli maaşını yükseltmek için ne yapmalı?

Her SSK ya da Bağ-Kur emeklisi bu haktan faydalanamıyor. Bu imkandan yararlanabilmek için devlet memurluğu şartlarını sağlamak gerekiyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girebilmek için şu kriterler aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Kamu haklarından yoksun olmamak,

  • Görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,

  • Memuriyeti engelleyen bir sabıka kaydının olmaması.

SSK’dan yaşlılık aylığı alanlar, doğrudan kamuya memur olarak geçemez. Ancak belirli adımlar izlenerek tekrar memur emeklisi olmanın yolu açılabilir. İşte o adımlar:

SSK Emeklileri Ne Yapmalı?

Öncelikle özel sektörde, tüm sigorta kollarına tabi olarak bir işte çalışmaya başlanmalı ve emekli aylığı kestirilmelidir. Bu çalışma süresi sadece bir gün bile olsa yeterlidir.

Ardından işten ayrılıp, yeniden aylık bağlatmadan doğrudan kamuya 4/C (memur) statüsünde geçiş yapılmalıdır.

Kamu görevinde en az 1.261 gün (yaklaşık 3,5 yıl) çalışıldıktan sonra, kişi memur emekliliği hakkı için başvuruda bulunabilir.

Bağ-Kur Emeklileri Ne Yapmalı?

Bağ-Kur’dan emekli olanlar için süreç biraz farklı ilerliyor. 5510 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre:

  • İlk olarak, emekli aylığının durdurulması için yazılı başvuruda bulunulmalı ve isteğe bağlı olarak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmalıdır.

  • Daha sonra, aylık talep edilmeden kamuya memur olarak geçiş yapılmalıdır.

  • Kamu görevinde en az 1.261 gün çalıştıktan sonra, memur emekliliği için başvuru yapılabilir.

Neden 1.261 Gün?

Bu süre, 2829 sayılı Kanun’a dayanıyor. Buna göre, kişinin son 2.520 gün (yaklaşık 7 yıl) içindeki hizmet süresinin en az 1.261 günü hangi statüde geçtiyse, emeklilik o statü üzerinden hesaplanır.

Bu nedenle, memur emekliliğinden yararlanmak isteyenlerin, 1.261 günlük kamu hizmetini mutlaka tamamlaması gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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