Düşük Emekli Maaşını Yükseltmenin Yolları: SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Nasıl Memur Emeklisi Olabilir?

Her SSK ya da Bağ-Kur emeklisi bu haktan faydalanamıyor. Bu imkandan yararlanabilmek için devlet memurluğu şartlarını sağlamak gerekiyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girebilmek için şu kriterler aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,

Memuriyeti engelleyen bir sabıka kaydının olmaması.

SSK’dan yaşlılık aylığı alanlar, doğrudan kamuya memur olarak geçemez. Ancak belirli adımlar izlenerek tekrar memur emeklisi olmanın yolu açılabilir. İşte o adımlar:

SSK Emeklileri Ne Yapmalı?

Öncelikle özel sektörde, tüm sigorta kollarına tabi olarak bir işte çalışmaya başlanmalı ve emekli aylığı kestirilmelidir. Bu çalışma süresi sadece bir gün bile olsa yeterlidir.

Ardından işten ayrılıp, yeniden aylık bağlatmadan doğrudan kamuya 4/C (memur) statüsünde geçiş yapılmalıdır.

Kamu görevinde en az 1.261 gün (yaklaşık 3,5 yıl) çalışıldıktan sonra, kişi memur emekliliği hakkı için başvuruda bulunabilir.

Bağ-Kur Emeklileri Ne Yapmalı?

Bağ-Kur’dan emekli olanlar için süreç biraz farklı ilerliyor. 5510 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre:

İlk olarak, emekli aylığının durdurulması için yazılı başvuruda bulunulmalı ve isteğe bağlı olarak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmalıdır.

Daha sonra, aylık talep edilmeden kamuya memur olarak geçiş yapılmalıdır.

Kamu görevinde en az 1.261 gün çalıştıktan sonra, memur emekliliği için başvuru yapılabilir.

Neden 1.261 Gün?

Bu süre, 2829 sayılı Kanun’a dayanıyor. Buna göre, kişinin son 2.520 gün (yaklaşık 7 yıl) içindeki hizmet süresinin en az 1.261 günü hangi statüde geçtiyse, emeklilik o statü üzerinden hesaplanır.

Bu nedenle, memur emekliliğinden yararlanmak isteyenlerin, 1.261 günlük kamu hizmetini mutlaka tamamlaması gerekiyor.