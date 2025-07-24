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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Otomobillerde ÖTV Oranları Değişti! Otomobil Fiyatları Artacak mı?

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Otomobillerde ÖTV Oranları Değişti! Otomobil Fiyatları Artacak mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 10:33

Son dönemlerde gündemden düşmeyen ÖTV oranlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile elektrikli, hibrit ve içten yanmalı otomobillerde ÖTV oranları değişti. Karar ile beraber elektrikli otomobillerde en düşük yüzde 10 olan ÖTV oranı, yüzde 25'e çıkarıldı. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak belirlendi. Peki, ÖTV değişimi hangi modelleri etkileyecek? 

İşte, detaylar...

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Elektrikli otomobillerde yeni dönem başladı: ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile değişti!

Elektrikli otomobillerde yeni dönem başladı: ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile değişti!

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25'e çıkarıldı. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak devam ediyor. Karar ile birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yanı sıra matrah limitleri de arttı.

Şarj edilebilir hibrit modellerde en düşük ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlenirken, içten yanmalı modellerde (Benzin, dizel, LPG) ve hibrit otomobillerde bu oran yüzde 70 olarak uygulanacak. 

İşte, otomobillerin motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre yeni vergi oranları 👇

İşte, Otomobilde Yeni ÖTV Oranları

İşte, Otomobilde Yeni ÖTV Oranları

Motor silindir hacmi 1.4 litreyi geçmeyen modeller:

  • Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 70

  • Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL'yi aşıp, 900.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 75

  • Özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 80

  • Diğerlerinde ise yüzde 90 ÖTV uygulanacak. 

Motor silindir hacmi 1.4 litreyi geçen fakat 1.6'yı geçmeyenler: 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 75

  • Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 80,

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.100.000 TL'yi aşıp, 1.650.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 90

  • Diğerlerine ise yüzde 100 ÖTV uygulanacak. 

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 2.0 litreyi geçmeyenler:

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50kW'ı geçip motor silindir hacmi 1.8 litreyi geçmeyenler: 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 70

  • Diğerlerine yüzde 80 ÖTV uygulanacak. 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 150 

  • Diğerlerine yüzde 170 ÖTV uygulanacak. 

Motor __silindir __hacmi 2.0 litreyi geçenler: 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100kW'ı geçip motor silindir hacmi 2.5 litreyi geçmeyenler: 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 150

  • Diğerlerine yüzde 170

  • Diğerlerine yüzde 220 ÖTV uygulanacak. 

Elektrik motoru da bulunan  araç dışında şarj edilebilen araçlarda, ağırlıklı bileşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan:

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyenler: 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 45

  • Diğerlerine yüzde 75 ÖTV uygulanacak. 

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçemeyenlerden 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 85 ÖTV uygulanacak. 

Sadece elektrik motorlu olanlar 

Motor gücü 160kW'ı geçmeyenler

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 25

  • Diğerlerine yüzde 55 ÖTV uygulanacak. 

Motor gücü 160kW'ı geçenler

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 65

  • Diğerlerine yüzde 75 ÖTV uygulanacak.

ÖTV Oranlarındaki Değişiklikten ve Matrah Artışından Hangi Otomobiller Etkilenecek?

ÖTV Oranlarındaki Değişiklikten ve Matrah Artışından Hangi Otomobiller Etkilenecek?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, otomobil sektörünü doğrudan etkileyecek. 1.4 litre ve altı içten yanmalı motorlara sahip otomobiller için, 1.290.000 TL'ye kadar olan fiyat aralığındaki modellerde ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e indirildi. Bu durum, 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerde, otomobil fiyatlarında düşüşe neden olabilir.

TOGG, Tesla, BYD ÖTV'si Ne Kadardı? Fiyatları Artacak mı?

Öte yandan, elektrikli otomobil modelleri için durum biraz farklı. 1.950.000 TL ve altında fiyatla satılan elektrikli otomobillerde, ÖTV yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı. Bu da, Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi popüler elektrikli otomobil modellerinin fiyatlarında artışa yol açabilir.

Bu vergi düzenlemeleri, otomobil sektöründe hem tüketicilerin alım gücünü hem de otomobil üreticilerinin satış stratejilerini etkileyebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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