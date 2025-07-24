Resmi Gazete'de Yayımlandı: Otomobillerde ÖTV Oranları Değişti! Otomobil Fiyatları Artacak mı?

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25'e çıkarıldı. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak devam ediyor. Karar ile birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yanı sıra matrah limitleri de arttı.

Şarj edilebilir hibrit modellerde en düşük ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlenirken, içten yanmalı modellerde (Benzin, dizel, LPG) ve hibrit otomobillerde bu oran yüzde 70 olarak uygulanacak.

İşte, otomobillerin motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre yeni vergi oranları 👇