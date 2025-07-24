Resmi Gazete'de Yayımlandı: Otomobillerde ÖTV Oranları Değişti! Otomobil Fiyatları Artacak mı?
Son dönemlerde gündemden düşmeyen ÖTV oranlarına ilişkin karar yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile elektrikli, hibrit ve içten yanmalı otomobillerde ÖTV oranları değişti. Karar ile beraber elektrikli otomobillerde en düşük yüzde 10 olan ÖTV oranı, yüzde 25'e çıkarıldı. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak belirlendi. Peki, ÖTV değişimi hangi modelleri etkileyecek?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrikli otomobillerde yeni dönem başladı: ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile değişti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, Otomobilde Yeni ÖTV Oranları
ÖTV Oranlarındaki Değişiklikten ve Matrah Artışından Hangi Otomobiller Etkilenecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın