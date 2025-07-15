BYD Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi BYD, Temmuz ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Yüksek performanslı yenilikçi tarzı ve çevre dostu C-SUV segmentindeki modelleri ile popülerlik kazanan BYD, bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Markanın popüler modeli Dolphin, bu ay 1.435.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. BYD tarafından tavsiye edilen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.