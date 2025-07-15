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Jaecoo Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 22:45

Çinli otomobil devi Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. Ağustos 2024'te Türkiye pazarına adım atan marka, kısa sürede otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Markanın ülkemizde satışa sunulan tek modeli olan J7, fiyatları ve performansı ile bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki Jaecoo 7'nin Temmuz ayı fiyatı ne oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Temmuz ayı için belirlenen fiyatları

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Önde gelen otomobil üreticilerinden Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Temmuz ayı fiyatları ile de sıfır otomobil almayı düşünenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, J7 Temmuz ayında ne kadara satılıyor?

İşte, J7 Temmuz fiyatları ve özellikleri 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Temmuz 2025

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı:

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km 2.400.000 TL - Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat: 2.150.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km 2.570.000 TL - Temmuz Ayına Özel Kampanyalı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat: 2.370.000 TL 

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Temmuz ayında geçerli olacak şekilde belirlendi. Ancak fiyatlar otomobilin standart donanımına ek olarak talep edilen opsiyonlar ya da dönemlik kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

  • 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulan J7, 145 beygirlik bir güce ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. 

  • Otomobil, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış.

  • Aracın sürüş konforunu artıran ARDIS isimli akıllı sürüş sistemi, J7'yi segmentindeki diğer araçlarla olan rekabetinde dikkat çekici hale getiriyor. 

  • Otomobilin iç donanımında, standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranı boyutları ise 4x2 ve 4x4 modele göre, 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. 

  • Yakıt tüketimi de modeline göre farklılık gösteriyor. 4x2 model 7,5 litre yakıt tüketim değerine sahipken, bu değer 4x4 modelde 8 litreye ulaşıyor.

Gelelim Jaecoo 7'nin donanım özelliklerine: 

Akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi. Üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi otomobilin modern teknoloji ürünleri arasında göz dolduruyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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