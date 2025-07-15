Jaecoo Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. Ağustos 2024'te Türkiye pazarına adım atan marka, kısa sürede otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Markanın ülkemizde satışa sunulan tek modeli olan J7, fiyatları ve performansı ile bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki Jaecoo 7'nin Temmuz ayı fiyatı ne oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Temmuz ayı için belirlenen fiyatları