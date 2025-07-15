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Alfa Romeo Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Alfa Romeo Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 22:40

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında Milano'da kurulan Alfa Romeo, ilk günden beri sportif ruhu ve lüks çizgisiyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Marka yıllardır, İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesiyle segmentinin fark yaratanları arasında yerini alıyor. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida,  Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Temmuz ayı fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
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Alfa Romeo Fiyat Listesi

Alfa Romeo Fiyat Listesi

Avrupa'nın popüler otomobil markalarından Alfa Romeo, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında kurulup 1986 yılında Fiat'a katılan otomotiv devi tarafından belirlenen 'tavsiye edilen Temmuz ayı nakit özel fiyat listeleri' aşağıda yer alıyor. 

Fiyatlar, opsiyonlara ya da dönemlik kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Temmuz 2025

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Temmuz 2025
  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik (Model Yılı: 2025) - 1.919.000 TL 

Alfa Romeo Junior Elettrica 2024 Model Fiyat Listesi 

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik - 1.739.000 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Temmuz 2025

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Temmuz 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.172.555 TL 

  • Junior Ibrida 4x2 Ibrida Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 1.974.005 TL 

(Model Yılı: 2025)

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Temmuz 2025

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Temmuz 2025

Alfa Romeo Tonale 'Tavsiye Edilen Temmuz Ayı Nakit Özel Fiyat' listesi (Model Yılı: 2024) 

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 2.562.595 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel - 2.921.295 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 3.026.794 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.989.000 TL 

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel - 2.889.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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