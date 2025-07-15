Alfa Romeo Fiyat Listesi Temmuz 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Temmuz ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında Milano'da kurulan Alfa Romeo, ilk günden beri sportif ruhu ve lüks çizgisiyle otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Marka yıllardır, İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesiyle segmentinin fark yaratanları arasında yerini alıyor. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Temmuz ayı fiyatları